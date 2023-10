Attentato a Ufficiale GdF a Bacoli: arrestato un 50enne per tentato omicidio – VIDEO

Stamattina, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura, nei confronti di un 50enne, Franco Di Pierno, di San Severo, in provincia di Foggia. L’uomo è stato arrestato, al termine di una complessa indagine avviata a marzo scorso a Bacoli, con l’accusa di tentato omicidio di un Ufficiale Superiore della Guardia di Finanza, in servizio a Napoli, con l’aggravante della premeditazione, e per aver confezionato, detenuto e portato in luogo pubblico un ordigno esplosivo improvvisato.

La violenta esplosione a Bacoli nel marzo scorso

L’episodio inquietante risale appunto al 21 marzo di quest’anno a Bacoli, nell’area flegrea. Una violenta esplosione, causata da un ordigno artigianale posizionato all’interno dell’auto del finanziere, fece saltare in aria il veicolo. L’ordigno fu azionato con un telecomando da una persona che si trovava presumibilmente a pochi metri dal luogo dell’esplosione.

Nonostante la potenza devastante dell’esplosione, il maggiore della Guardia di Finanza, l’obiettivo dell’attentato, riuscì ad uscire illeso dal proprio mezzo. La deflagrazione distrusse completamente l’auto, con alcuni frammenti che furono rinvenuti a oltre 60 metri dal luogo dell’esplosione, testimoniando la gravità dell’attentato e la potenza dell’ordigno.

Indagini ancora in corso, il 50enne di San Severo (FG) nei prossimi giorni davanti al giudice

Al momento, le indagini sono ancora in corso per determinare il movente di questo atto violento, che sembra essere legato a questioni di natura strettamente privata. La Guardia di Finanza e i Carabinieri stanno collaborando per gettare luce su questa vicenda e portare alla giustizia il responsabile dell’attentato.

Le indagini hanno portato all’arresto del 50enne pugliese per alcune tracce lasciate dall’uomo nei giorni precedenti all’esplosione e nei minuti successivi all’attentato.

L’uomo appare nelle immagini di una telecamera di videosorveglianza della zona subito dopo lo scoppio. Era nei pressi di via Bellavista a Bacoli e si allontana a bordo di una vettura. Franco Di Pierno era nell’area flegrea, alloggiava in una struttura alberghiera di Pozzuoli, almeno dal 15 marzo, come determinato dall’analisi delle celle telefoniche a cui si è agganciato in quel periodo il suo cellulare.

Non sono ancora chiare le cause del movente. Di certo il cinquantenne aveva avuto contatti con l’avvocato dell’ex moglie del finanziere, a cui l’arrestato avrebbe venduto una pistola.

Di Pierno è ora sotto custodia cautelare. Le autorità cercheranno di far emergere ulteriori dettagli sulla vicenda nei prossimi giorni. Sono state eseguire alcune perquisizioni personali domiciliari finalizzate, come si legge nella nota dei Carabinieri, “sia a rafforzare l’impianto accusatorio contestato in questa fase preliminare, che a riscontrare eventuali elementi utili ai fini dell’individuazione dei potenziali mandanti di tale cruenta azione criminosa, ragionevolmente da inquadrare in un contesto più complesso, oggetto parimenti di necessario approfondimento investigativo da parte degli inquirenti”. Nei prossimi giorni, si svolgerà l’interrogatorio di garanzia dell’arrestato davanti al gip del Tribunale di Napoli.