Bimotore ancora disperso, senza esito ricerche a largo di Ischia: il velivolo era partito da Castelvolturno ieri pomeriggio

Misteriosa scomparsa di un aereo da turismo: ieri pomeriggio il velivolo, con a bordo un unico pilota, non ha fatto ritorno ritorno sulla pista di partenza, scatenando l’allarme tra i soccorritori.

Bimotore ancora disperso, senza esito ricerche a largo di Ischia

Il pilota, un 67enne appassionato di volo, aveva deciso di intraprendere una prova tecnica. Inizialmente, il suo percorso lo ha condotto verso il mare, seguendo la rotta che collega le isole di Ischia e Ventotene. Tuttavia, non ha raggiunto mai la sua destinazione prevista.

Le operazioni di ricerca sono state avviate immediatamente, coinvolgendo soccorritori e forze dell’ordine. Nella speranza di individuare tracce del velivolo scomparso, la guardia costiera ha impiegato un aereo equipaggiato con sofisticate attrezzature per il rilevamento ad infrarossi. Purtroppo, fino a questo momento, nessuna traccia dell’aereo è stata rinvenuta.

Il velivolo era partito da Castelvolturno ieri pomeriggio

Le operazioni di ricerca sono proseguite senza sosta anche durante la notte, ma la situazione rimane critica. Le condizioni meteo marine in peggioramento hanno reso ancor più difficile il compito dei soccorritori, che si sono dedicati instancabilmente alla ricerca dell’aereo e del suo pilota.

Attualmente, diverse motovedette sono impegnate nell’operazione di ricerca nell’area che conduce all’isola di Ventotene, ma il mistero rimane irrisolto. Le indagini sono in corso per comprendere le circostanze esatte della scomparsa e per gettare luce su quanto sia avvenuto tra il decollo e il presunto punto di scomparsa.