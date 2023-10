Boscoreale: Successo record alla 23ª Edizione della “Festa del Vino, dei Sapori e dei Saperi Vesuviani”

Nel corso dello scorso fine settimana, la cittadina di Boscoreale è stato il fulcro di un eccezionale evento enogastronomico: la 23ª edizione della “Festa del Vino, dei Sapori e dei Saperi Vesuviani”. Gli organizzatori sono entusiasti dei risultati ottenuti e considerano questa edizione come un vero trionfo.

Un’affluenza straordinaria

La manifestazione ha attirato una folla eccezionale, con una straordinaria affluenza di visitatori provenienti da tutto il circondario. Circa 15mila persone hanno invaso il centro storico di Boscoreale durante le due serate di sabato 14 e domenica 15 ottobre, contribuendo a trasformarlo in una festa vivace e colorata.

Piazza Pace è stata particolarmente affollata sia durante il gran finale di domenica, che ha visto la partecipazione dell’amatissimo comico Biagio Izzo, sia nella giornata di sabato, quando la musica e il divertimento erano i protagonisti grazie allo spettacolo “The Best 90’S” con Dj Starring Robert Blues e Dj di Raffaele Assante.

Un successo incredibile

I sorrisi radianti degli organizzatori testimoniano il successo incredibile di questa edizione. Angelo Cesarano, presidente dell’Associazione Culturale Il Nuovo Vesuvio, che ha organizzato l’evento, ha dichiarato: “Abbiamo dimostrato la bontà del nostro progetto. I numeri di visitatori sono andati ben oltre le nostre aspettative. Siamo davvero contenti che per due giorni la nostra Boscoreale è diventata la capitale dei vini, dei sapori e dei saperi vesuviani. Un risultato importante che ci inorgoglisce, ma che allo stesso tempo ci spinge a fare sempre meglio in vista dell’edizione 2024“.

Questo straordinario risultato è stato possibile grazie ad un lavoro di squadra eccezionale e al sostegno di numerose persone, associazioni locali, volontari, istituzioni e aziende private che hanno creduto in questa iniziativa e l’hanno sostenuta in vari modi.

Una delizia per il palato

Uno degli elementi distintivi di questa festa è stato il percorso enogastronomico organizzato con la preziosa collaborazione dello chef Ciro Campanile. I visitatori hanno potuto degustare piatti preparati da rinomati ristoranti della zona, tra cui Villa di Bacco (Boscoreale), La Bettola del Gusto (Pompei), I Setari (Boscotrecase), Crudo Fish Lounge (Pompei), Varnelli Pizza Bistrot & Restaurant (Pompei), e della Macelleria Vitiello Nicola (Boscoreale). Gli studenti dell’Istituto Superiore Graziani di Torre Annunziata hanno partecipato preparando alcuni piatti, mentre il Rotary BoscoTrecaseReale ha contribuito alla riuscita dell’evento.

Ogni piatto è stato abbinato con cura a un vino prodotto sulle falde del Vesuvio, selezionato in collaborazione con A.I.S. Vesuvio e il Consorzio Tutela Vini Vesuvio. La mescita dei vini è stata gestita dagli studenti dell’Istituto Professionale Statale per i Servizi Enogastronomici e l’Ospitalità Alberghiera “Raffaele Viviani” di Castellammare di Stabia.

Il vino del Vesuvio

Cinque rinomate cantine vinicole hanno partecipato all’evento: l’Azienda Agricola Vesù di Terzino, Tenuta Augustea di Somma Vesuviana, Fiore Romano Vini di Ottaviano, Casa Setaro di Trecase, Tenute La Mura di Santa Maria La Carità e Cantine Villa Regina di Boscoreale. La varietà e la qualità dei vini locali hanno reso questo evento un’esperienza davvero memorabile per gli amanti del buon vino.

Lezioni di degustazione

L’evento ha offerto anche cinque masterclass gratuite in collaborazione con A.I.S. Vesuvio e il Consorzio Tutela Vini Vesuvio, condotte da Ernesto Lamatta, sommelier e presidente di A.I.S. Vesuvio. Queste lezioni si sono tenute nell’androne del Palazzo Comunale di Boscoreale, permettendo a 100 partecipanti in due giorni di approfondire le loro conoscenze sulla degustazione del vino.

Il ritorno ai giochi tradizionali

Ma la “Festa del Vino, dei Sapori e dei Saperi Vesuviani” non ha riguardato solo il cibo e il vino. In via Tenente Angelo Cirillo, grazie alla collaborazione di Raffaele Ferraioli e dell’associazione Quelli di Sangilio, i visitatori hanno potuto tornare indietro nel tempo con i giochi tradizionali. Il progetto “Il Bello delle Cose Semplici” ha permesso a grandi e piccini di divertirsi, sfidarsi e riscoprire i giochi antichi, promuovendo un importante momento di socializzazione.

Iniziative per i più piccoli

La domenica mattina, grazie alla collaborazione con l’Associazione Pallacanestro Boscoreale e all’ASD Vesuvio Oplonti Volley, moltissimi bambini hanno avuto l’opportunità di provare il tiro a canestro e di giocare a pallavolo. Un’iniziativa che ha reso felici i più giovani e li ha avvicinati a queste discipline sportive.

Ad esibirsi nel corso della manifestazione anche numerosi artisti locali

La festa non si è limitata al cibo, al vino e ai giochi. Sul palco di Piazza Pace, durante il weekend, si sono esibiti anche artisti locali. Grazie alla conduzione e al supporto dell’attore Pio Luigi Piscicelli e di Luisa Guarro, il cabarettista Andrea Malafronte, il chitarrista Luca Bifulco, “A Paranza do Lione,” i ballerini di “Dance With Me” di Consiglia Vitiello e Rosy Dance e “Passional Dance” di Francesca Savino hanno contribuito a creare un’atmosfera vibrante e coinvolgente per tutti i presenti.