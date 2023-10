Deliberato lo scioglimento del consiglio comunale di Caivano. Giovedì la presentazione del progetto del centro “Delphinia”

Una mossa necessaria per affrontare le criticità che il Comune sta attualmente affrontando e per intraprendere nuovi progetti di sviluppo

Il Consiglio dei Ministri ha deliberato lo scioglimento del consiglio comunale di Caivano, e allo stesso tempo, ha nominato tre commissari per gestire la città. Una mossa necessaria per affrontare le criticità che il Comune sta attualmente affrontando e per intraprendere nuovi progetti di sviluppo.

Deliberato lo scioglimento del consiglio comunale di Caivano

Una di queste iniziative è stata annunciata per giovedì 19 ottobre alle 11 e 30, in una conferenza stampa che si terrà presso la Sala Verde di Palazzo Chigi. Durante l’evento, verrà presentato il progetto di riqualificazione e ristrutturazione dell’ex centro sportivo Delphinia a Caivano. Questa iniziativa è vista come un passo importante per la rinascita e la crescita della città.

Giovedì la presentazione del progetto del centro “Delphinia”

Alla conferenza stampa parteciperanno diverse figure di spicco del governo. Tra di loro, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Alfredo Mantovano, il Ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, e il Commissario di Governo per Caivano, Fabio Ciciliano. Questi leader presenteranno il piano di riqualificazione dell’ex centro sportivo Delphinia e discuteranno il ruolo del governo nell’orientare lo sviluppo di Caivano.