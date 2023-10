Giornalisti: a Pagani la XII edizione del Premio “Mimmo Castellano”

"Il valore della stampa locale, attraverso l'etica e la deontologia del giornalismo in un mondo rivoluzionato dalla comunicazione-informazione. Due universi in contrasto"

Nel 60° anno dall’istituzione dell’Ordine dei Giornalisti, l’Assostampa Campania della Valle del Sarno si prepara a celebrare un importante traguardo nel mondo del giornalismo campano e italiano. La XII Edizione del premio giornalistico nazionale “Mimmo Castellano” è pronta a svelare i suoi protagonisti in una cerimonia che promette di essere un momento di riflessione profonda sulla stampa locale e sulla sua etica in un mondo in continua evoluzione nella comunicazione-informazione.

Mimmo Castellano, figura di spicco nel panorama giornalistico italiano, fu Segretario generale aggiunto della Fnsi e Vicepresidente dell’Odg Campania, e la sua memoria continua a vivere attraverso questo prestigioso premio. L’evento si svolgerà a Pagani (SA) e avrà inizio alle ore 15:30 presso il Teatro S. Alfonso Maria dei Liguori, dove saranno premiati giornalisti, uomini e donne di grande cultura e otto testate giornalistiche campane che vantano oltre 40 anni di servizio nelle comunità locali.

L’edizione di quest’anno sarà caratterizzata dall’approfondimento su un tema di estrema rilevanza: “Il valore della stampa locale, attraverso l’etica e la deontologia del giornalismo in un mondo rivoluzionato dalla comunicazione-informazione. Due universi in contrasto“. In un’era in cui la tecnologia e i social media hanno profondamente rivoluzionato il modo in cui riceviamo le notizie, la riflessione su come la stampa locale mantenga la sua rilevanza è di cruciale importanza.

Saranno numerosi i relatori che contribuiranno a far luce su questo importante tema. Tra i partecipanti spiccano il tesoriere del Consiglio dell’Ordine dei giornalisti, Gabriele Dossena, il presidente dell’Ordine della Campania, Ottavio Lucarelli, e il presidente del Movimento Unitario dei Giornalisti, Mimmo Falco. Ognuno di loro porterà la propria visione e esperienza per affrontare il dibattito sul ruolo della stampa locale in un’epoca in cui la comunicazione e l’informazione sembrano essere in continua evoluzione.

Questo importante evento non sarà solo un’occasione per celebrare il giornalismo di qualità e premiare coloro che si distinguono in questo campo, ma rappresenterà anche un momento di profonda riflessione sul futuro della stampa locale e su come essa possa mantenere la sua rilevanza e integrità etica in un mondo in rapido cambiamento. Sono attesi momenti di commozione e di celebrazione, in cui si renderà omaggio ai giornalisti scomparsi che hanno lasciato un’impronta significativa nella storia del giornalismo in Campania.

L’edizione 2023 del Premio “Mimmo Castellano” si preannuncia come un’occasione unica per esplorare il ruolo vitale della stampa locale e come essa può continuare a servire come custode dell’etica e della deontologia del giornalismo in un mondo in costante mutamento. Sarà un evento di ispirazione e riflessione per tutti coloro che credono nella potenza della stampa e nella sua importanza nel tessuto delle comunità locali.