Mistero sulla morte di un dipendente del Comune di Torre del Greco, salma sequestrata

L’uomo è stato trovato agonizzante dopo una caduta dal secondo piano. E' morto nel corso dell'intervento chirurgico effettuato per provare a salvargli la vita. Non si esclude il gesto volontario

Mistero sulla morte di un dipendente comunale di Torre del Greco, deceduto in circostanze al momento non note e la cui salma è stata sequestrata. Sarà l’autopsia a chiarire le cause della morte di Romualdo Tancredi, il dipendente comunale di 42 anni caduto questa mattina dal secondo piano di Palazzo La Salle, dove lavorava come addetto al servizio economato.

L’uomo, figlio del sindaco di Tortorella in provincia di Salerno, Nicola Tancredi, in mattinata è stato trovato agonizzante vicino ad una scala di emergenza del complesso La Salle, dove sono posti diversi uffici dell’Ente pubblico. Ad accorgersi della presenza dell’uomo sarebbero stati altri dipendenti comunali che hanno subito chiesto l’intervento di un’ambulanza e dei Carabinieri della Compagnia di Torre del Greco.

Gli operatori del 118 che lo hanno immediatamente trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale Maresca dove gli è stata effettuata una angiotac che ha rilevato un gravissimo trauma causato dalla caduta, con lesioni gravissime. Portato in sala operatoria d’urgenza ma è spirato nel corso dell’intervento alle 12.46. La caduta da circa sei metri non gli ha lasciato scampo.

Sul caso indagano i Carabinieri della Compagnia di Torre del Greco: al momento non si esclude alcuna ipotesi, nemmeno che si sia trattato di un gesto volontario. Sull’argomento gli inquirenti mantengono il riserbo.