Terremoto di magnitudo 3.6 nei Campi Flegrei. Forte scossa avvertita anche a Napoli

La scossa, che rientra in uno sciame sismico tuttora in corso, è stata particolarmente avvertita nei comuni flegrei e nei quartieri della zona occidentale di Napoli

Un terremoto di magnitudo 3.6 che si è verificato alle 12.36 nell’area dei Campi Flegrei. L’Osservatorio Vesuviano, sede napoletana dell’Ingv, ha localizzato l’epicentro della scossa nella zona della Solfatara, con coordinate geografiche (lat, lon) 40.8270, 14.1420, a una profondità di 1,86 km.

Ieri altre due scosse avevano allarmato i residenti, una di magnitudo 1.4 nel pomeriggio, l’altra di 1.9 in serata. La scossa, che rientra in uno sciame sismico tuttora in corso, è stata particolarmente avvertita nei comuni flegrei di Pozzuoli e Bacoli, Quarto e, con minore intensità, nei quartieri della zona occidentale di Napoli: Pianura, Bagnoli e Fuorigrotta.

Fortunatamente nessun danno a persone o cose al momento è stato segnalato in relazione a questo ennesimo terremoto che ha ulteriormente messo in apprensione la popolazione di tutta l’area flegrea.

Il sindaco di Pozzuoli: “Abbiamo attivato tutti i controlli, non abbiamo segnalazioni di danni”

“La città ha reagito bene, senza andare nel panico e senza particolari allarmismi“. Così il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni,

“Come sempre – aggiunge Manzoni – abbiamo attivato tutti i controlli, ci siamo mossi subito con Polizia locale e Protezione civile come occorre fare in queste occasioni. Abbiamo subito contattato le scuole, quelle che hanno avvertito la scossa hanno attivato i protocolli di sicurezza, sono usciti dalle classi, come accade in questa fase, e sono rientrati dopo qualche minuto. Stiamo ancora verificando, ma non abbiamo segnalazioni di danni che possano creare preoccupazione. Ne abbiamo discusso ieri insieme, dobbiamo convivere con questo fenomeno e tutti noi lo stiamo facendo nel migliore dei modi“.

Sindaco Bacoli, scossa forte, ma nessun danno a cose e persone

“È stata forte. È durata diversi secondi. Ed è stata percepita in tutta la città. Sono in contatto con l’Osservatorio Vesuviano, la Prefettura, la Protezione Civile, ed i colleghi sindaci. È in corso un nuovo sciame sismico. La situazione è costantemente monitorata. Stiamo attraversando il territorio, e non si riscontrano danni a cose e persone. Ho attivato il Centro Operativo Comunale per ulteriori controlli sul territorio. Con la task force costituita da tecnici comunali e vigili urbani“. Lo scrive su Facebook il sindaco di Bacoli, Josi Della Ragione.

“Mi rendo conto che non è semplice. Ma dobbiamo imparare a convivere con il bradisismo. Informandoci continuamente. Ieri, nelle piazze di Bacoli, abbiamo tenuto i gazebo “Io non rischio”. Per dare notizie ai cittadini. Abbiamo riscontrato una buona partecipazione. Stiamo già programmando incontri nelle scuole, nei centri anziani, ed in ogni luogo di aggregazione. Così come siamo al lavoro, con il Governo, la Regione Campania e la Città Metropolitana di Napoli, per dare attuazione allo storico decreto legge Campi Flegrei. Per affrontare il bradisismo in termini di prevenzione, rendendo le nostre città più resilienti. Invito quindi tutti alla calma. Ma, allo stesso tempo, esorto tutti ad essere attenti. Per segnalazioni sono attivi i numeri 0815231736, 0818553111, 0815234057. Lascio anche il mio numero personale, su cui è possibile scrivermi anche attraverso whatsapp: 3398766104. Sono al vostro fianco. Siamo con voi. Forza. Siamo flegrei“.