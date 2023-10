Truffa del finto nipote a Napoli, Caserta, Salerno e Latina: 5 arresti. La base logistica nel centro storico del capoluogo

Gli arrestati sono stati ritenuti gravemente indiziati del reato di associazione per delinquere finalizzata alle truffe ai danni di anziani

Dalle prime luci dell’alba, i carabinieri della Compagnia di Napoli Centro hanno portato a termine una delicata operazione: il gip del Tribunale di Napoli ha emesso una misura cautelare personale su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli – VII sezione indagini, competente in materia di “Sicurezza urbana”, nei confronti di 5 individui, di cui uno attivamente ricercato.

Truffa del finto nipote a Napoli, Caserta, Salerno e Latina: 5 arresti

Gli arrestati sono stati ritenuti gravemente indiziati del reato di associazione per delinquere finalizzata alle truffe ai danni di anziani, mettendo a segno i loro colpi sfruttando la tecnica del “finto nipote”. L’attività investigativa svolta dai carabinieri della Napoli Centro, sotto la direzione della Procura di Napoli, ha rivelato l’esistenza di un gruppo criminale che ha operato dal maggio 2020 all’estate del 2021, specializzato nella consumazione di truffe ai danni di anziani.

Il loro modus operandi coinvolgeva la manipolazione delle vittime attraverso il cosiddetto trucco del “finto nipote”. Le indagini hanno documentato ben 25 episodi di truffa, di cui 5 tentati e 20 effettivamente consumati, avvenuti nelle province di Napoli, Caserta, Salerno e Latina. Gli indagati ricoprivano ruoli specifici all’interno dell’associazione criminale e lavoravano in modo coordinato per portare a termine le loro truffe.

La base logistica nel centro storico del capoluogo

Un passaggio chiave nelle indagini è stato l’individuazione di una base logistica utilizzata anche come “centrale telefonica” nel centro storico di Napoli. Da questo punto, i truffatori contattavano le anziane vittime, fingendo di essere parenti in difficoltà e fornendo dettagli cruciali ai finti corrieri, che si occupavano poi di perpetrare le truffe.

Durante l’attività investigativa, sono state arrestate altre 5 persone, non coinvolte nella misura cautelare eseguita oggi, colte in flagrante mentre tentavano di perpetrare nuove truffe. Inoltre, sono stati sequestrati 11mila euro in contanti e vari oggetti preziosi, frutto delle truffe, che verranno restituiti alle anziane vittime.