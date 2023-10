Castellammare, Comitato Quartieri Uniti: positivo incontro con la commissione prefettizia. Sotto esame le criticità della periferia nord

Un incontro estremamente positivo quello svoltosi ieri a Palazzo Farnese, sede del Comune di Castellammare di Stabia, tra una rappresentanza del Comitato Quartieri Uniti, guidata dal presidente Carmine Sicignano e da Giuseppe Di Maio, e la commissione prefettizia attualmente alla guida del Municipio. Durante la riunione, sono stati trattati diversi punti cruciali relativi alla nostra comunità.

Castellammare, Comitato Quartieri Uniti: positivo incontro con la commissione prefettizia

I punti discussi nell’incontro includono le seguenti questioni: collegamento con il centro cittadino; pulizia dei marciapiedi; ponte San Benedetto; controllo del territorio; rimozione della mini isola ecologica; videosorveglianza nel piazzale della Scuola Denza; pulizia delle caditoie; traversa Fondo d’Orto; scuola “Denza”, rientro pomeridiano; senso unico viale degli Orti.

Sotto esame le criticità della periferia nord

La commissione prefettizia ha accolto favorevolmente le richieste del Comitato Quartieri Uniti e ha assicurato un impegno attivo nella risoluzione delle questioni sollevate. È stato stabilito un piano di azione che affronterà ciascuno dei punti critici menzionati durante l’incontro.

“Il Comitato Quartieri Uniti – si legge in una nota – desidera ringraziare la commissione prefettizia per l’ascolto attento e per la pronta risposta alle esigenze della comunità. Siamo fiduciosi che questa collaborazione porterà a miglioramenti significativi nella qualità della vita dei cittadini di Castellammare di Stabia”.