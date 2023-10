Nasce il Comitato Commercianti Borgo Antico di Stabia, per la promozione e la tutela del centro storico stabiese

Nasce a Castellammare di Stabia, nel cuore del centro storico, il Comitato Commercianti Borgo Antico di Stabia. Un comitato fondato da un gruppo di operatori presenti nell’area storica della città, da Via Quisisana a via Sarnelli, da Largo Pace a via Gesù, da via Acton a via De Turris e naturalmente via Bonito, coinvolgendo anche gli imprenditori presenti in ambito portuale.

Il Presidente del Comitato è Francesco Napolitano, giovane promettente farmacista delle Farmacie Lombardi (con sede a Piazza Orologio), che rappresenterà, ad oggi, ben 40 aziende del territorio con sede nel Borgo Antico di Stabia e che naturalmente sta continuando a raccogliere adesioni giorno per giorno.

“L’obiettivo del comitato è operare in sinergia con altre associazioni del territorio, compresa l’Ascom e l’associazione Porto Borbonico di Stabia, per migliorare il dialogo con le istituzioni e accendere i riflettori su interventi e progetti che sono essenziali per il recupero del centro antico“, chiarisce Francesco Napolitano. “Gli argomenti – aggiunge – sui quali ci stiamo già confrontando con la Commissione Prefettizia sono: pulizie delle strade e verde pubblico, segnaletica verticale ed orizzontale, recupero di strade ed arredo pubblico, messa in sicurezza di edifici, eventi e progetti congiunti pubblico/privato per migliorare la vivibilità in questa zona che è il cuore pulsante della città”.

A spronare gli operatori storici della zona è il boom turistico che la città finalmente sta vivendo da circa cinque anni, nonostante il covid e le emergenze economiche territoriali.

“Grazie al nuovo sviluppo e alla crescita, come approdi ed immagine internazionale, che sta arrivando attraverso il porto storico della città – spiega il Presidente del Comitato Borgo Antico di Stabia – finalmente Castellammare di Stabia è diventata nuovamente meta di un turismo internazionale di alta fascia. Non siamo ancora ai livelli del Grand Tour del XVIII secolo che ci ha visti citati in molte opere tra cui il rinomato Viaggio in Italia di Goethe, ma sicuramente stiamo vivendo una svolta epocale e dobbiamo cogliere questa occasione per operare in sinergia, tutti gli operatori, tutti gli imprenditori stabiesi per non perdere un’opportunità di riscatto, che parte dal centro antico di Stabia dando nuovo lustro all’intera città”.

Logo del Comitato? L’Arco di San Catello stilizzato, come richiamo al Santo Patrono della Città e simbolicamente individuato proprio come porta di accesso al Borgo Antico. I colori del logo? Verde acqua, come richiamo al mare, alle sorgenti e alla natura che sormonta il centro storico stabiese, dai Boschi di Quisisana al Monte Faito.

E’ già in fase di realizzazione un sito internet, dove saranno inserite tutte le attività della zona, i luoghi di interesse storico e culturale, i B&B e affittacamere dove poter dormire e le strade dove passeggiare e poter acquistare tipicità locali o beni di prima necessità.

“Abbiamo stilato anche una serie di iniziative ludiche che vogliamo avviare nel periodo natalizio – aggiunge Napolitano – per animare le piazze del centro antico e creare degli spazi di ritrovo per giovani e famiglie, con artisti locali e musica da strada”.

Per i commercianti, B&B ed aziende del Borgo Antico di Stabia che vogliono aderire è possibile scrivere a info@borgoanticodistabia.it