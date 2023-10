Sant’Agnello, attivo il servizio WhatsApp per la raccolta differenziata

Per i cittadini di Sant’Agnello è attivo un nuovo servizio clienti per semplificare le procedure relative al conferimento dei rifiuti. Tramite messaggio whatsapp al numero 340.1207034, corredato eventualmente anche da foto e video, è possibile infatti contattare gli operatori per richiedere informazioni, segnalare disservizi e criticità, richiedere la tanica di raccolta per gli oli esausti, prenotare il ritiro di ingombranti, pannolini, pannoloni, grandi rifiuti verdi e apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Il numero è attivo h24, quindi è possibile scrivere in qualsiasi momento, 7 giorni su 7. Gli operatori risponderanno a tutti i messaggi dal lunedì al venerdì.

«L’obiettivo principale – spiega il Consigliere delegato al ciclo integrato dei rifiuti Ottavio Masturzo – è alimentare la partecipazione costruttiva dei cittadini alla vita del paese. Confrontandoci, è emersa la necessità di semplificare la procedura in caso di disservizi, dubbi o richieste particolari. Oggi i sistemi digitali ci permettono di massimizzare i risultati con il minimo sforzo, una maggiore chiarezza anche nella comunicazione e un contatto diretto con chi nella pratica deve operare sul territorio».

In quest’ottica l’Amministrazione ha introdotto anche un questionario di gradimento da compilare dopo aver usufruito dei servizi erogati dalla società che cura l’igiene urbana, al fine di verificare il grado di soddisfazione dei cittadini, la qualità dei prodotti e gli eventuali interventi migliorativi. «Siamo tutti responsabili – conclude l’Ing. Ottavio Masturzo – e, se ognuno porta a termine il proprio compito nel modo corretto, possiamo migliorare insieme la nostra Sant’Agnello e prevedere nel tempo anche un sistema di premialità per i cittadini virtuosi».

Sul sito del Comune di Sant’Agnello è possibile accedere alla sezione dedicata cliccando, in home, su “Aree tematiche” e poi su “Servizio di igiene urbana”. Qui è possibile scaricare i moduli del questionario di gradimento, il modulo di richiesta per i bidoncini carrelati e il calendario di raccolta rifiuti, sia per i cittadini privati che per le attività commerciali.

Il link è il seguente: https://www.comune.sant-agnello.na.it/portal/servizio-igiene-urbana/