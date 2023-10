La Givova Scafati rende noto che sabato scorso si è chiusa ufficialmente la campagna abbonamenti 2023/2024 denominata “#pAssionegialloblu, VIVILA CON NOI!”. Sono stati complessivamente emessi 1.187 abbonamenti. Si tratta del miglior risultato di sempre per la società di viale della Gloria.

La dirigenza si ritiene assolutamente soddisfatta del traguardo raggiunto, a riprova del sempre crescente affetto che la gente di Scafati e del circostante territorio (provincia di Salerno ed hinterland vesuviano) nutre nei confronti del sodalizio gialloblù.

La società ringrazia tutti i propri supporters per la costante vicinanza alla squadra, sia in casa che in trasferta, supportata da sempre con grande entusiasmo e passione, invitandoli però a rappresentare, come già costantemente avviene, un esempio di lealtà e correttezza, senza mai travalicare i confini della sana rivalità sportiva.