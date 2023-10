In un importante passo avanti per la promozione del commercio locale e lo sviluppo economico della comunità, il Distretto del Commercio “San Valentino-San Marzano” è stato ufficialmente riconosciuto e iscritto nell’elenco della Regione Campania. Questo riconoscimento segna un traguardo significativo e offre nuove opportunità per la crescita economica delle comunità di San Marzano sul Sarno e San Valentino Torio.

La creazione del Distretto del Commercio “San Valentino-San Marzano” rappresenta una strategia chiave per la comunità, aprendo le porte ai finanziamenti regionali destinati alle attività economiche. Il sindaco Carmela Zuottolo ha sottolineato l’importanza di questo passo avanti per la crescita e lo sviluppo della zona: “Siamo entusiasti del riconoscimento del nostro Distretto del Commercio. Questo rappresenta un grande passo avanti per la nostra comunità, in quanto ci consentirà di accedere ai fondi regionali che saranno fondamentali per sostenere le attività economiche locali”.

L’assessore al Commercio, Angela Calabrese, ha enfatizzato il potenziale di questa iniziativa per promuovere e valorizzare le eccellenze locali. “Il Distretto del Commercio “San Valentino-San Marzano” rappresenta un’opportunità straordinaria per promuovere le imprese e le attività commerciali presenti nel nostro territorio. Siamo determinati a lavorare a stretto contatto con gli imprenditori locali per sfruttare al massimo i vantaggi che questa designazione offre”, ha puntualizzato.

L’obiettivo del Distretto del Commercio è di consolidare le attività commerciali esistenti, stimolare l’innovazione, migliorare l’attrattiva turistica della zona e creare nuove opportunità occupazionali. Questo riconoscimento regionale rappresenta un passo concreto verso il raggiungimento di questi obiettivi, fornendo risorse finanziarie e supporto alle imprese locali.

“La creazione del Distretto del Commercio “San Valentino-San Marzano” è un esempio di come la collaborazione tra il settore pubblico e il settore privato possa contribuire in modo significativo alla crescita economica e allo sviluppo territoriale delle comunità di San Marzano sul Sarno e San Valentino Torio”, ha concluso il sindaco Zuottolo.