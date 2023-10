Portici, Torre del Greco: inseguiti per chilometri due fuggitivi su uno scooter. Hanno 14 e 15 anni

E’ da poco trascorsa la mezzanotte e a Portici i carabinieri della locale stazione percorrono le strade della città. La gazzella è a via Diaz quando notano due ragazzini a bordo di uno scooter.

Sono senza casco e i carabinieri gli intimano l’Alt. I 2 non si fermano e nasce un lungo inseguimento per le strade della città. Arrivano anche i Carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Torre del Greco. E’ notte e potrebbero essere dei malviventi in fuga.

Diversi chilometri con qualche tratto anche contromano fino ad arrivare a Torre del Greco. I militari seguono i centauri e nel percorso le auto dell’Arma riportano qualche danno alla carrozzeria ma questo non impedisce ai carabinieri di inseguirli.

La fuga termina finalmente a viale Ungheria. I giovanissimi non si arrendono facilmente e nell’immobilizzarli uno dei carabinieri rimane ferito.

I fuggitivi finalmente hanno un nome. Non sono topi d’appartamento o rapinatori in fuga: si tratta di due giovanissimi incensurati. Hanno 14 e 15 anni e chi guidava – il più piccolo tra i due – non aveva mai conseguito la patente. I minori sono stati denunciati per resistenza, lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Sono stati affidati ai rispettivi genitori.

Per il carabiniere ferito una diagnosi che parla di “trauma contusivo al polso, alla mano e alla spalla sinistra” e 5 giorni di riposo. Lo scooter, un Liberty 50 cc, è stato sequestrato.