Il Santa Maria la Carità si prepara per la trasferta di Apice

Domenica 22 Ottobre alle ore 15.30 allo Stadio Comunale Perriello-Zampelli di Apice (BN) andrà in scena la gara Apice – Santa Maria la Carità valevole per la settima giornata del campionato di Eccellenza girone b.

Gara tra neopromosse, il Santa Maria la Carità va alla ricerca dei tre punti che mancano dalla gara interna con la Scafatese, nell’ultimo turno tra le mura amiche con il Calpazio è arrivato un solo punto che muove la classifica ma sa tanto di rammarico dando uno sguardo ai risultati dell’ultima giornata.

Ospiti della compagine beneventana dell’apice, club neopromosso che viene da tre promozioni consecutive e che sta ben figurando in questo campionato alla ricerca dell’intera posta in palio per allontanarsi dalla zona calda della graduatoria, ancora in corsa nella competizione della coppa italia regionale, oggi incontreranno il Pompei per il ritorno degli ottavi di finale, all’andata sono usciti sconfitti con il risultato di 3-1

La squadra di Apice

I colori sociali sono il bianco e l’azzurro, 2019 l’anno di fondazione. La compagine di mister Facchino è dodicesima in classifica a 7 punti conquistati grazie a 2 vittorie (Buccino Volcei e Pro Sangiorgese) e 1 pareggio (Faiano). 9 le reti realizzate e 9 quelle subite, il miglior marcatore è J.Barbosa Monteiro con 4 marcature. L’ultima gara (Faiano – Apice 1-1): la formazione: Possemato, Taddeo, Mercorella, Della Monica, Zullo, Lizio, Garzone, Colarusso, Zerillo. La rete della formazione biancoazzurra è stata realizzata da Barbosa all’undicesimo del primo tempo

Prossimo turno e classifica

Prossimo Turno – 7°Giornata: Sarnese-Buccino Volcei; Calpazio-Costa d’Amalfi; Agropoli-Audax Cervinara; Virtus Avellino Santo Stefano-Scafatese; Solofra-Prosangiorgese; Giffoni Sei Casali-Salernum; Sant’Antonio Abate-Sapri; Apice Calcio-Santa Maria la Carità; Castel San Giorgio-Faiano.

La classifica: Virtus Avellino Santo Stefano 14; Costa d’Amalfi, Sarnese 13; Calpazio 12; Castel San Giorgio, Scafatese 11; Buccino Volcei, Giffoni Sei Casali, Santa Maria la Carità 10; Sant’Antonio Abate, Sapri 8; Apice Calcio, Salernum, Solofra 7; Audax Cervinara 3; Faiano, Prosangiorgese 2; Agropoli 1.