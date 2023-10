Castel Volturno: dimesso dall’ospedale dopo i controlli, muore nel parcheggio

Nella mattinata di ieri, dopo una serie di accertamenti, i medici, non avevano riscontrato alcun problema di salute, lo avevano dimesso. Appena giunto in auto un malore e la morte

Era appena stato dimesso dal pronto soccorso, ma si è accasciato sul volante dell’auto nel parcheggio della clinica, è andato a sbattere contro un newjersey ed è morto. È quanto accaduto a Castel Volturno, Caserta. A perdere la vita è un 42enne.

La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha aperto un’inchiesta sulla morte di Angelo Lanna, 42enne originario di Grazzanise.

Il ricovero, gli esami, le dimissioni e il decesso

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo si era recato da solo al Pineta Grande Hospital di Castel Volturno, lunedì sera intorno alle 21,30. Forse aveva accusato un malore e con la sua auto aveva deciso di presentarsi direttamente al pronto soccorso.

Nella mattinata di ieri, dopo una serie di accertamenti, i medici non avevano riscontrato alcun problema di salute e lo avevano dimesso. Appena giunto in auto, Lanna ha messo in moto ed ha percorso pochi metri all’interno del parcheggio, andando a sbattere contro una barriera in cemento.

A far scattare l’allarme, una guardia giurata che aveva sentito il rumore della vettura contro il cemento. Una volta avvicinatosi alla macchina, ha dovuto rompere il finestrino perché le portiere erano bloccate.

A quel punto è stato subito soccorso e trasportato all’interno in codice rosso, ma quando è stato visitato dai medici era già privo di vita: vani i tentativi di rianimazione.

La denuncia, l’inchiesta e l’autopsia

I familiari del 42enne hanno sporto denuncia ai carabinieri di Castel Volturno che, su indicazione della Procura, hanno sequestrato la cartella clinica del paziente e messo la sua salma a disposizione della magistratura per l’autopsia. L’uomo ha lasciato una moglie e due figli, di cui il più piccolo ha solo 5 mesi.