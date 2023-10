Castellammare, muore un operaio di 44 anni di Torre Annunziata: aperta un’inchiesta, si indaga su un possibile incidente

Luigi Avitabile, un operaio di 44 anni di Torre Annunziata, è stato portato in ospedale a Castellammare di Stabia nel primo pomeriggio di ieri in arresto cardiocircolatorio. L’uomo è deceduto dopo poco, e le circostanze che circondano questa tragedia stanno attualmente attirando l’attenzione di investigatori e autorità locali.

Castellammare, muore un operaio di 44 anni di Torre Annunziata

I carabinieri sono intervenuti prontamente all’ospedale “San Leonardo” di Castellammare di Stabia, dove Luigi Avitabile è stato portato, e hanno deciso di sequestrare la sua salma. Questa decisione è stata presa alla luce delle dichiarazioni fornite da alcune persone che hanno accompagnato l’uomo al pronto soccorso. Si sospetta che il 44enne potrebbe essere rimasto vittima di un incidente sul lavoro.

Al momento, gli inquirenti non sono stati in grado di determinare con precisione dove e come sia avvenuto l’ipotetico incidente che ha portato alla tragica fine di Avitabile. Tuttavia, i carabinieri stanno svolgendo indagini approfondite per scoprire le cause esatte della sua morte.

Aperta un’inchiesta, si indaga su un possibile incidente

In accordo con la Procura di Torre Annunziata, i carabinieri hanno proceduto al sequestro di due cantieri dove la ditta presso la quale lavorava Avitabile aveva progetti in corso. Questi cantieri si trovano a Torre del Greco e Trecase, e le autorità cercano qualsiasi possibile indizio o prova che possa contribuire a far luce su questo incidente mortale.

Gli uomini dell’Arma stanno lavorando senza sosta su questo caso, con l’aiuto dei carabinieri di Castellammare, Torre del Greco e Trecase. La salma di Avitabile rimane a disposizione della procura, che molto probabilmente ordinerà l’esecuzione di un’autopsia per ottenere ulteriori informazioni sulla causa della morte.