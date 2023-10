Gragnano, inaugurato il plesso “Don Milani”. Nello D’Auria: “La scuola al centro del nostro programma”

“Ci tengo a rivolgere un sentito ringraziamento al sindaco Manfredi e alla Città metropolitana, che ci hanno accompagnato in maniera eccellente in questo percorso, e al Procuratore Riello"

“La nascita di un nuovo plesso scolastico rappresenta una testimonianza chiara dello sviluppo sociale e culturale che abbiamo intrapreso nella nostra città. Ed oggi con l’inaugurazione del plesso Don Milani in via Castellammare scriviamo un’altra straordinaria pagina di storia per Gragnano”. Così il sindaco Nello D’Auria in occasione del taglio del nastro del plesso Don Milani, con il sindaco della Città metropolitana di Napoli Gaetano Manfredi e il già Procuratore della Corte d’Appello di Napoli Luigi Riello.

Gragnano, inaugurato il plesso “Don Milani”

“Ci tengo a rivolgere un sentito ringraziamento al sindaco Manfredi e alla Città metropolitana, che ci hanno accompagnato in maniera eccellente in questo percorso, e al Procuratore Riello che ha dimostrato una volta di più la sua sensibilità sul tema della scuola e della formazione delle nuove generazioni. – prosegue il sindaco D’Auria – Ancora una volta abbiamo una dimostrazione tangibile dell’importanza di fare rete per il bene della città e dei nostri territori.

Nello D’Auria: “La scuola al centro del nostro programma”

Il nuovo plesso Don Milani rappresenta un autentico gioiello di cui la nostra platea scolastica potrà disporre, grazie al lavoro della dirigenza scolastica, dei docenti e di tutto il personale. – conclude il sindaco D’Auria – La scuola rappresenta da sempre un’assoluta priorità per la nostra Amministrazione comunale. Stiamo lavorando in maniera incessante anche per altre scuole, a partire dall’istituto alberghiero.

E continueremo a metterci all’opera senza sosta per valorizzare ogni giorno le nostre scuole, eccellenza nel campo dell’istruzione, e i nostri studenti, ai quali rivolgo l’invito ad essere sempre desiderosi di apprendere e a fare tesoro delle lezioni e degli insegnamenti dei professori. Nei loro sogni c’è il presente e il futuro di Gragnano, che sono certo sarà in ottime mani”.