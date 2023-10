Jamie Dimon, CEO J. P. Morgan Potrebbe essere il momento più pericoloso che il mondo abbia mai visto negli ultimi decenni

Jamie Dimon, Presidente e CEO della J. P. Morgan Chase & Co, ultimamente ha commentato l’ultimo trimestre della banca lasciandosi andare ad alcune dichiarazioni importanti che riguardano le potenziali minacce che il mondo vede all’orizzonte: tra le altre cose è stato affermato che “potrebbe essere il momento più pericoloso che il mondo abbia mai visto negli ultimi decenni”. Riportiamo pertanto la nota ufficiale di Dimon, tradotta in italiano, insieme ad un breve cenno alle parti salienti.

La J.P. Morgan Chase nel frattempo annuncia un profitto di 13,2 miliardi di dollari (4,33 dollari per azione), registrando così un aumento del 35% rispetto a un anno fa (il periodo del report riguarda i mesi che vanno da luglio a settembre 2023, il terzo trimestre).

Il CEO della banca più grande degli Stati Uniti d’America (in base al patrimonio) ha parlato sia della guerra tra Ucraina e Russia sia degli attacchi su Israele, (scontri tra Israele, i palestinesi e i Paesi arabi nei territori intorno). Questi conflitti – dice Dimon – “potrebbero avere impatti di vasta portata sui mercati energetici e alimentari, sul commercio globale e sulle relazioni geopolitiche”.

Il comunicato del CEO di J. P. Morgan Chase

“L’azienda ha prodotto un altro trimestre di solidi risultati, generando un utile netto di 13,2 miliardi di dollari e un ROTCE del 22%, anche se riconosciamo che questi risultati apportano benefici dai nostri extra profitti (guadagni eccessivi) sia sul reddito da interessi netti che sui costi di credito inferiori ai normali, entrambi si normalizzeranno nel tempo. Il nostro coefficiente patrimoniale CET1 è aumentato ulteriormente al 14,3%. La nostra capacità totale di assorbimento delle perdite (capitale proprio più debito a lungo termine) è formidabilmente a 496 miliardi di dollari, mentre i prestiti, che sono le nostre attività più rischiose, sono a 1,3 dollari trilioni. La nostra liquidità è straordinariamente elevata con contanti e titoli negoziabili di 1,4 trilioni di dollari. Guardando avanti alla finalizzazione di Basilea III, intendiamo adattarci e riuscire ad adeguarci alle nuove regole molto rapidamente, come abbiamo dimostrato in passato. Tuttavia, siamo attenti che tali cambiamenti normativi sostanziali avrebbero probabilmente un impatto reale conseguenze per i mercati e gli utenti finali”.

Raccolti 1,7 dollari trilioni di miliardi di capitale per aziende, governi e consumatori statunitensi

“Le nostre linee di business hanno visto un continuo slancio nel trimestre, dimostrando la potenza dei nostri anni di investimenti e il valore della nostra coerenza oltreché dei principi di fortezza. In tutta l’azienda, abbiamo continuato ad aggiungere un numero considerevole di nuovi clienti e ad approfondire le relazioni. Nel CCB ci siamo nuovamente classificati al primo posto (#1) nei depositi al dettaglio negli Stati Uniti sulla base dei dati FDIC più recenti, e abbiamo esteso la nostra posizione di leadership poiché la nostra crescita dai nuovi clienti netti è stata di oltre 3 volte quella dei colleghi. In CIB, abbiamo mantenuto la nostra posizione numero 1 in Dealogic e guadagnato quote di mercato ITD. In CB, i ricavi dei pagamenti sono rimasti forti e sono aumentati del 30%. E l’AWM ha visto una raccolta netta di AUM pari a 60 miliardi di dollari. Alla fine, abbiamo concesso il credito e raccolto 1,7 dollari trilioni di miliardi di capitale per aziende, governi e consumatori statunitensi da inizio anno”.

Consumatori e le imprese statunitensi sani, ma si riducono le riserve di liquidità in eccesso

“Attualmente, i consumatori e le imprese statunitensi generalmente rimangono sani, anche se i consumatori stanno riducendo le riserve di liquidità in eccesso. Tuttavia, il mercato del lavoro persistentemente teso ed un governo con livelli di debito estremamente elevati, con i più grandi deficit fiscali mai registrati in tempo di pace, stanno aumentando i rischi che l’inflazione rimanga elevata e che i tassi di interesse aumenteranno ulteriormente“.

Le conseguenze dei conflitti

“Inoltre, non conosciamo ancora l’analisi delle conseguenze a lungo termine legate all’inasprimento quantitativo, che riduce la liquidità nel sistema in un momento in cui si fa mercato le capacità sono sempre più limitate dalle normative. Inoltre, la guerra in Ucraina, aggravata dagli attacchi della scorsa settimana contro Israele, potrebbe avere una vasta portata di impatti sui mercati energetici e alimentari, sul commercio globale e sulle relazioni geopolitiche.

Questo potrebbe essere il momento più pericoloso che il mondo abbia mai visto negli ultimi decenni. Mentre noi speriamo per il meglio, prepariamo la nostra Organizzazione per un’ampia gamma di risultati in modo da poter fornire costantemente servizi ai clienti, indipendentemente dall’ambiente. Per concludere, voglio ringraziare i nostri straordinari dipendenti per tutto il loro duro lavoro che svolgono nel renderci una delle istituzioni finanziarie più affidabili al mondo”. (Il report ufficiale di J.P. Morgan Chase & Co.).