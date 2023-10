“Le Folies” al Teatro Posillipo di Napoli: il 21 ottobre spettacolo di intrattenimento unico e innovativo

La magia del Teatro Posillipo per una serata che si preannuncia tutta da vivere, sabato 21 ottobre con un intrattenimento innovativo grazie a “Le Folies”. Appuntamento, dunque, in via Posillipo 66 laddove un dinner show straordinario promette un’esperienza unica, con la possibilità del pubblico di interagire e partecipare attivamente, interagendo con gli artisti e sperimentando la magia dal dietro le quinte.

“Le Folies” al Teatro Posillipo di Napoli

Che cos’è “Le Folies”? Si parla di un format unico che unisce performance artistiche all’avanguardia, musica dal vivo e un’atmosfera dinamica e coinvolgente. Nel ricordo della Folies Bergere parigina nata nella seconda metà dell’Ottocento, una riproposizione moderna all’insegna della libertà e di una visione artistica completa, dalla musica alle luci fino all’interazione. Sabato al Teatro Posillipo, dunque, la possibilità per tutti gli ospiti di restare a bocca aperta grazie a performance artistiche innovative, tanta danza e un’interazione diretta con il pubblico che lascerà stupiti.

Il 21 ottobre spettacolo di intrattenimento unico e innovativo

Un gioco di luci meraviglioso grazie all’utilizzo del ledwall e di tecnologie di cattura video, permetterà di coinvolgere il pubblico in modo divertente e non invasivo, creando un’atmosfera di festa unica che sarà accompagnata per tutta la sua durata da una vasta gamma di generi di musica, emozioni e stili diversi che garantiscono dinamismo e coinvolgimento. “Le Folies” rappresenta una serata di spettacolo, intrattenimento e coinvolgimento unica nel suo genere. Tutta da vivere sabato al Teatro Posillipo.