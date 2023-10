L’Ospedale Evangelico Betania di Napoli celebra il 55esimo anniversario: è il primo centro campano accreditato per il trattamento del tumore della mammella

1968-2023. Dalla periferia al futuro: la Sanità per tutti. L’ospedale evangelico Betania di Napoli celebra i cinquantacinque anni di attività. Lo fa mettendo sul piatto 55 anni di attività sanitaria di primo livello nel quartiere di Ponticelli, pur essendo punto di riferimento per un bacino d’utenza molto più ampio, le tante eccellenze che vi abitano, dalla chirurgia bariatrica, al materno infantile, all’oncologia, ma anche con un primato. È il primo centro religioso accreditato al Sistema Sanitario Regionale per numero di trattamenti per il tumore della mammella.

L’Ospedale Evangelico Betania di Napoli celebra il 55esimo anniversario

Questi i numeri. Nel 2022 sono stati 548 (252 per patologia maligna) gli interventi effettuati, 1.127 le visite senologiche ambulatoriali; mentre nel 2023 si è già a circa 200 trattamenti. I tempi di presa in carico rientrano perfettamente nelle linee guida nazionali con una media di 30 giorni.

Dati che verranno illustrati nel dettaglio nel corso delle celebrazioni 1968 – 2023 – Dalla periferia al futuro: la Sanità per tutti. Con il presidente della Fondazione Betania Domenico Vincenzi, il governatore campano Vincenzo De Luca e l’assessore Lucia Fortini. L’evento avrà luogo sabato 21 ottobre alle ore 10 presso la tendostruttura nell’area esterna dell’ospedale.

Primo centro campano accreditato per il trattamento del tumore della mammella

L’anniversario celebra oltre mezzo secolo di servizio dedicato alla salute e al benessere dei cittadini di Napoli e delle zone circostanti. Fin dalla sua fondazione, nel 1968, l’ospedale Evangelico Betania ha svolto un ruolo fondamentale nel fornire cure mediche di alta qualità e servizi sanitari per tutti, dimostrando un impegno costante verso la comunità.

La celebrazione sarà un’occasione unica per riflettere sui traguardi raggiunti e progettare il futuro dell’offerta sanitaria, mantenendo sempre al centro l’obiettivo di fornire cure di alta qualità, inclusive ed accessibili.