Tutto pronto per l’inaugurazione dell’asilo nido di Maiori. Sabato 21 ottobre alle 11.00 la cerimonia ufficiale di inaugurazione

Dopo il sopralluogo al cantiere da parte del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, che ha avuto parole di apprezzamento ed elogio per l’opera che l’amministrazione guidata dal sindaco Antonio Capone stava terminando in vista dell’imminente consegna alla città, è arrivato dunque il momento di aprire le porte ai bambini. Con una grande festa lunga tutto un giorno, fatta di momenti di aggregazione e giochi, che avrà vita dalle 11.00 alle 17.00 nell’area esterna della scuola: un anfiteatro integrato con un limoneto, che danno vita ad uno spazio verde attrezzato al servizio delle attività formative della scuola.

L’inaugurazione vedrà protagonista una struttura innovativa, ad impatto zero, realizzata in legno e vetro, che si integra perfettamente con l’ambiente che la circonda, che parte da una vetrata ariosa che s’inoltra nel ventre della madre terra come un seme messo a dimora per dare i migliori frutti. Il modo migliore per simboleggiare l’investimento che l’amministrazione comunale di Maiori, guidata dal sindaco Antonio Capone, abbia fatto per il futuro delle nuove generazioni.

Una struttura pensata come un grande atelier, uno spazio dedicato esclusivamente al gioco dei bambini che, grazie alla trasparenza del vetro, è completamente permeabile alla luce e al sole. Anche all’interno dello spazio si ripete e si rinforza la flessibilità della forma grazie alla presenza di una struttura portante centrale in legno, che simula la forma di un tronco con i suoi grossi rami ed al contempo contrassegna fortemente l’ambiente e sostiene strutturalmente la copertura a tetto giardino. Una struttura che è luogo di servizio per la popolazione ma che è anche un’opera d’arte, pensata per far crescere al meglio la mente e lo spirito dei bambini.

Il sindaco Antonio Capone dichiara: “È una delle opere più belle che potessimo realizzare. Qui materialmente costruiamo il futuro dei nostri bambini e diamo servizi concreti alle famiglie. Già nelle prossime settimane il nido sarà frequentato dai primi quindici richiedenti, poi ci saranno subito gli scorrimenti delle graduatorie e nuovi avvisi per portare al numero massimo di 40 bambini gli alunni del nuovo nido.”

Il primo cittadino aggiunge: “È una grande soddisfazione, che ci fa felici in particolar modo perché proietta la nostra città tra le eccellenze per il servizio di asilo nido nell’intero comprensorio. Giorno per giorno stiamo costruendo per Maiori il ruolo di primo piano che le spetta. Di fronte a tanto lavoro fatto e a quanto c’è da fare, ci conforta pensare che stiamo seguendo la strada giusta. Guardando ai mesi passati, ad esempio, nei quali abbiamo realizzato con Maiori Welkhome oltre 70 appuntamenti di cultura ed intrattenimento di qualità che hanno fatto della nostra città un punto di riferimento per l’intera Costiera Amalfitana, constatiamo che il lavoro continuo per la città porta buoni risultati. Su questa strada, procederemo”

Il nido è stato realizzato dopo la vittoria, da parte del Comune di Maiori, del bando n. 11 del 05/02/2018 – Asse 8 del POR Campania FESR 2014-2020, Obiettivo Specifico 9.3 “Aumento/ consolidamento/ qualificazione dei servizi e delle infrastrutture di cura socioeducativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell’autonomia e potenziamento della rete infrastrutturale e dell’offerta di servizi sanitari e socio sanitari territoriali”, azione 9.3.1 “Finanziamento Piani di investimento per comuni associati per realizzare nuove infrastrutture o recuperare quelli esistenti (asili nido, centri ludici, servizi integrativi prima infanzia, ludoteche, e centri diurni per minori, comunità socioeducative) conformi alle normative regionali di riferimento”.