Cambiamento climatico, a Pollena Trocchia la presentazione del saggio di Virgilia De Cicco

In programma a Pollena Trocchia il primo incontro del ciclo di presentazioni del libro “Il climate change nella storia della politica internazionale”. Edito dalla casa editrice Edizioni Eiffel e scritto da Virgilia De Cicco, firma del quotidiano online Libero Pensiero e curriculum di studi universitari in Studi Internazionali, il libro ripercorre la storia dei principali negoziati climatici svoltisi sotto la guida delle Nazioni Unite.

Un tema, dunque, di grande attualità e urgenza, di cui sarà possibile dibattere in occasione della prima presentazione del saggio, prevista per domattina, sabato 21 ottobre alle ore 11. A discuterne con l’autrice – nel centro ecclesiastico di via Calabrese 17 bis – il sindaco di Pollena Trocchia Carlo Esposito, i sacerdoti della parrocchia di Caravita, Don Antonio Smimmo e Don Antonio Russo, e il presidente dell’Associazione Comunità Ecclesia, Francesco Di Costanzo.

«Partire da Pollena Trocchia non è solo un modo per omaggiare la mia terra, ma è una scelta che risponde a una necessità precisa: far uscire dalla bolla ambientalista il dibattito sul clima. Perché ogni confronto che si terrà al di fuori della stessa sarà un modo per portare la causa climatica all’attenzione di un numero crescente di persone. E una buona strategia per far sì che questo accada mi sembra proprio far in modo che non siano solo le grandi città a ospitare eventi di questo tipo»: queste le parole dell’autrice, già impegnata nell’organizzazione delle altre tre presentazioni che si terranno in Campania da ora a fine anno.