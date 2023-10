Volla, un brindisi per i primi 30 anni di attività de “L’ Arte di un Sorriso”

Una festa per un centro innovativo, uno studio dentistico che non guarda solo hai denti, ma mette la persona al centro, proponendo la novità del binomio "benessere e bellessere"

“Domenica 22 Ottobre ore 11 e 30” un brindisi a Volla per festeggiare i primi 30 anni di attività, di passioni e valori per L’Arte di un Sorriso, lo studio medico dentistico di via Ungaretti 13.

L’invito a partecipare alla festa di “compleanno” della nota attività vollese è rivolto dai responsabili del centro, che, già da qualche anno, si propone come un vero centro di bellezza a tutto tondo, ampliando la sua attività anche per quel che riguarda la corretta alimentazione e la postura, a tutti i cittadini.

Ben 30 anni di attività per un centro innovativo, uno studio dentistico che non guarda solo hai denti, ma mette la persona al centro, proponendo la novità del binomio “benessere e bellessere”.

Come confermatoci dal dr. Giuseppe Annone, la mission de L’Arte di un Sorriso si rinnova e si amplia: “Partendo dai denti, dall’alimentazione e dalla postura, il nuovo obiettivo per la nostra rinnovata struttura è quella di inserire anche la salute e lo sport con l’istituzione, a breve, anche di corsi di pilates”.

Non ci resta dunque che fare invitare ancor tutti a partecipare al brindisi e porgere i migliori auguri a L’Arte di un Sorriso anche da parte del nostro giornale, augurando sempre nuovi successi per un gruppo affiatato capitanato proprio da Annone.