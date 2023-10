Circumvesuviana, maltempo: ancora una volta allagata la tratta tra Scafati e Poggiomarino

La vera e propria bomba d’acqua che ha colpito Napoli e provincia ha creato non pochi problemi anche alla circolazione ferroviaria. Ancora una volta ha annaspato con l’acqua alla “gola” la tratta ferroviaria tra Scafati e Poggiomarino con non pochi disagi per gli utenti della Circumvesuviana, che hanno segnalato le difficoltà.

L’Ente Autonomo Volturno in mattinata ha fatto sapere che, a causa delle avverse condizioni meteorologiche sulla linea Napoli-Poggiomarino, la tratta tra Scafati e Poggiomarino era interrotta.

Per questo motivo, i convogli in partenza da Napoli si sono fermati a Pompei, mentre quelli per Napoli hanno effettuano la partenza solo dalla stazione di Pompei Santuario.

La corsa delle 10:06 da Poggiomarino per Napoli sempre per l’allagamento della stazione di partenza è stata cancellata ed è stato istituito un servizio navetta proprio sulla tratta Poggiomarino-Pompei Santuario.

I problemi sulla tratta allagata sono stati risolti prima di mezzogiorno, ma i disagi si sono protratti ancora per ore.