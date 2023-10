Controlli nel settore agroalimentare: denunciato titolare noto caseificio di Vico Equense

Affumicava formaggi con materiali nocivi utilizzando la combustione di imballaggi di carta ed altro materiale non identificato in bidoni arrugginiti

I carabinieri del Nucleo investigativo di Polizia ambientale e agroalimentare forestale di Napoli, hanno condotto in diversi comuni della provincia una mirata attività di controllo finalizzata alla prevenzione e repressione delle frodi in danno della qualità delle produzioni agroalimentari.

Questi controlli rientrano in una attività di prevenzione e repressione di illeciti riguardanti l’agroalimentare a tutela dei consumatori messi in atto dal Gruppo Carabinieri Forestale di Napoli.

In particolare, i miliari dell’Arma hanno accertato che il titolare di un noto caseificio del comune di Vico Equense affumicava formaggi con materiali nocivi utilizzando la combustione di imballaggi di carta ed altro materiale non identificato in bidoni arrugginiti.

Tutti i prodotti caseari affumicati sono stati posti sotto sequestro penale, unitamente alle attrezzature utilizzate. Il titolare del caseificio è stato denunciato in stato di libertà alla competente autorità giudiziaria per violazione alle leggi sanitarie – cattiva conservazione degli alimenti e per gestione illecita di rifiuti.

Il caso scoperto dai carabinieri, come sopra illustrato, verosimilmente rendeva i formaggi affumicati pericolosi per la salute dei consumatori.