Prima di campionato 2023/2024 per il Volley Napoli, la squadra guidata da coach Veronica Masella, scenderà in campo sabato alle ore 18:00 alla Don Giustino Russolillo plesso Torricelli di Pianura contro ABN V. Academy Agropoli-Paestum. Il campionato campano di Serie C è ai nastri di partenza. La società azzurra in questo campionato di Serie C è inserita nel Girone B, composto da 11 squadre.

La carica di Vanessa Coppola

Il Volley Napoli si presenta in campo con l’ambizione di dominare le parti alte della classifica, con un obiettivo chiaro in testa. «Siamo super cariche e impazienti per l’inizio di questo campionato. – parla così la banda Vanessa Coppola – Vogliamo divertici, far vedere chi siamo e ovviamente vincere per portare a casa l’obiettivo stagionale. Il nostro impegno sarà fare sempre meglio di settimana in settimana e raggiungere il massimo risultato. Stiamo lavorando molto sull’intesa di squadra essendo tutte ragazze nuove. Stiamo cercando di conoscerci quanto più possibile e di entrare in sintonia l’una con l’altra così da poter entrare in campo in modo coeso. Devo dire che ci stiamo trovando tutte molto bene tra noi».

Le parole di Maria Musella

Parole d’ambizione anche da parte della banda Maria Musella. «Ho la fortuna di rincontrato molte amiche e compagne di squadra: si parte da un gruppo ben amalgamato e sarà divertente giocare insieme. Gli obiettivi della società mi sono sempre sembrati molto ambiziosi ed è il motivo per il quale ho abbracciato questa realtà. Anche io nel mio piccolo ho sempre cercato di puntare al massimo e quindi siamo sulla stessa lunghezza d’onda».