Napoli, Vomero: controlli dei Carabinieri, 1 arresto e 5 denunce. Tra le armi trovate una mazza da baseball pronta ad essere impugnata

Il terzo furto scoperto in poche ore, dopo quelli di Mergellina (vds comunicato delle ore 9.05, ndr), porta il marchio dei Carabinieri della Compagnia Vomero.

Impegnati in un servizio di controllo del territorio, i militari hanno stretto le manette ai polsi di Roberto Frattini, 54enne di Marano e già noto alle forze dell’ordine.

Quando i carabinieri gli hanno imposto l’alt, il 54enne ha dato gas allo scooter ed è fuggito.

L’illusione di farla franca è durata pochi metri.

I militari lo hanno raggiunto in piazza Vanvitelli e, nonostante la reazione violenta, è stato arrestato per rapina e resistenza a pubblico ufficiale.

Stessa età per l’uomo denunciato all’interno del parco della villa Floridiana.

Ha importunato alcune ragazzine e, quando una di loro ha reagito, le ha zittite e minacciate.

Ha 22 anni, invece, il giovane sorpreso in auto con una mazza da baseball. Era poggiata sul sedile lato passeggero, pronta ad essere impugnata. Risponderà di porto abusivo di arma.

Ancora un’arma è stata trovata nelle tasche di un 36enne di via Pigna. Fermato perché alla guida di una moto senza aver mai conseguito la patente, nascondeva un coltellino a serramanico da 10cm.

Al volante di un’auto, senza patente, un 17enne napoletano. E’ stato denunciato.

Un 32enne di Aversa è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza.

I controlli continueranno anche nei prossimi giorni.