Quarto, le diede fuoco dopo lite condominiale: 48enne morta dopo un un mese e mezzo di agonia

I Carabinieri intervenuti a via de Gasperi avevano arrestato per tentato omicidio, aggravato dai futili motivi, Francesco Riccio, ora l'accusa dovrebbe cambiare in omicidio

Le diede fuoco al culmine di una lite lo scorso 5 settembre. Dopo un mese e mezzo di agonia, Antonella Iaccarino, 48enne di Quarto è deceduta questa mattina all’ospedale Cardarelli di Napoli, probabilmente per le complicazioni dopo le gravi ustioni patite.

Nell’immediatezza dei fatti, i Carabinieri intervenuti a via de Gasperi avevano arrestato per tentato omicidio, aggravato dai futili motivi, Francesco Riccio 53enne già noto alle forze dell’ordine.

Ora per lui le accuse dovrebbero cambiare in omicidio, anche in questo caso aggravato dai futili motivi. La donna aveva riportato ustioni diffuse su tutto il corpo, ed era stata trasportata presso ospedale Cardarelli di Napoli, ricoverata in prognosi riservata.

L’uomo, come ricostruirono gli investigatori, poco prima, per dissidi condominiali, al termine di una lite l’avrebbe cosparsa la sua vittima di liquido infiammabile, dando fuoco ad Antonella Iaccarino e alla sua auto.

La lite sembrava fosse scoppiata per un lenzuolo steso male, ora va avvalorandosi l’ipotesi che a far scattare qualcosa di tragicamente incomprensibile nella testa di Riccio sia stato un parcheggio che riteneva sbagliato che ostruiva l’accesso al suo box.

Ora la salma della donna è a disposizione della Procura di Napoli che nelle prossime ore disporrà l’autopsia.