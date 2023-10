Il governatore Vincenzo De Luca alle celebrazioni per i 55 anni dell'Ospedale Evangelico di Napoli

All'evento di ieri mattina, intitolato "1968-2023. Dalla periferia al futuro: la Sanità per tutti", anche i vertici dell'Ospedale e dalla Fondazione nonché l'assessore regionale alla Scuola Lucia Fortini

“Una struttura di eccellenza non solo campana ma di livello nazionale”: anche il governatore della Regione Campania era presente ieri alle celebrazioni per i 55 anni dell’Ospedale Evangelico di Napoli. All’evento di ieri mattina, intitolato “1968-2023. Dalla periferia al futuro: la Sanità per tutti“, anche i vertici dell’Ospedale e dalla Fondazione nonché l’assessore regionale alla Scuola Lucia Fortini, là vicepresidente del consiglio regionale Loredana Raia ed una folta rappresentanza di consiglieri regionali.

Il governatore Vincenzo De Luca alle celebrazioni per i 55 anni dell’Ospedale Evangelico Betania di Napoli

De Luca ha sottolineato l’importanza del centro di Ponticelli per poi spaziare sulle questioni aperte del riparto dei fondi dedicati alla Sanità e sull’accesso alle Facoltà di Medicina, oggi a numero chiuso. “C’è un giro di centinaia di milioni di euro – ha detto il presidente – sulla pelle dei nostri ragazzi per dei test assurdi. Le famiglie sono costrette a mandare i propri figli a studiare all’estero”.

Oltre mezzo secolo di servizio dedicato alla salute e al benessere

L’anniversario ha celebrato oltre mezzo secolo di servizio dedicato alla salute e al benessere dei cittadini di Napoli e delle zone circostanti. Fin dalla sua fondazione, nel 1968, l’Ospedale Evangelico Betania ha svolto un ruolo fondamentale nel fornire cure mediche di alta qualità e servizi sanitari per tutti, dimostrando un impegno costante verso la comunità.

La celebrazione è stata un’occasione unica per riflettere sui traguardi raggiunti e progettare il futuro dell’offerta sanitaria, mantenendo sempre al centro l’obiettivo di fornire cure di alta qualità, inclusive ed accessibili.