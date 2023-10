Fruttivendolo ferito nel suo negozio a Volla dopo una lite con un cliente

A Volla poco prima delle 13, i Carabinieri sono intervenuti in via Filichito dove un commerciante, titolare di un negozio di ortofrutta, mentre era all’interno del proprio esercizio ha avuto una discussione per motivi ancora non chiari con un uomo.

Nel corso del diverbio il commerciante sarebbe stato colpito al volto dal suo “interlocutore” probabilmente con un’arma bianca. L’aggressore è poi fuggito.

La vittima è stata trasportata dal 118 nell’ospedale Villa Betania ed è stata dimessa con una prognosi di 30 giorni. Impegnati nella ricostruzione dell’intera vicenda i carabinieri della Stazione di Volla.