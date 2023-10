Napoli, movida violenta: rissa fuori discoteca, due accoltellati nel centro storico

Un 31enne è stato colpito da fendenti all'addome, mentre un 35enne ha subito una coltellata al fianco destro. Entrambi trasportati all'ospedale Pellegrini non sono in pericolo di vita

Rissa e accoltellati all’esterno di una discoteca. Ancora sangue sulla vivace vita notturna di Napoli che si è macchiata di violenza la scorsa notte, quando una rissa improvvisa è esplosa all’esterno della discoteca El Mambo.

Una discussione rapidamente degenerata in violenza fisica e conclusasi con due uomini napoletani, di 31 e 35 anni, feriti a coltellate. I Carabinieri della stazione Borgoloreto e del Nucleo operativo della Compagnia Stella sono intervenuti prontamente sulla scena per condurre un’indagine preliminare su quanto accaduto.

Secondo le prime informazioni emerse dall’indagine, sembra che una lite sia scoppiata poco prima coinvolgendo i due uomini successivamente ricoverati all’ospedale Pellegrini. Il 31enne è stato colpito da fendenti all’addome, mentre il 35enne ha subito una coltellata al fianco destro. Entrambi i feriti sono stati trasportati in ospedale per ricevere cure mediche, ma non sono in pericolo di vita.

La discoteca El Mambo, rinomata per la sua musica e atmosfera coinvolgente, ha visto la serata rovinata da questa violenta rissa. È importante sottolineare che il locale non sembra essere coinvolto nel triste fatto di cronaca e ha cooperato con le autorità durante le indagini in corso.

I carabinieri stanno attualmente lavorando per ricostruire la dinamica esatta del fatto e identificare i responsabili di questa brutta vicenda. Le testimonianze dei presenti e le immagini delle telecamere di sorveglianza potrebbero essere cruciali per gettare luce su quanto accaduto.

Le autorità locali esortano chiunque abbia informazioni o abbia assistito alla rissa a collaborare con le forze dell’ordine per garantire che i responsabili siano consegnati alla giustizia. La sicurezza e la tranquillità dei cittadini sono una priorità, e incidenti come questo non possono essere tollerati.

Per tutta la serata di ieri e la nottata, controlli interforze sulla movida hanno riguardato tutta la città.