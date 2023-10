Pari al Zampelli di Apice per il Santa Maria la Carità

Pari al Zampelli di Apice, il Santa Maria la Carità muove la classifica ma non trova la vittoria che manca ora da tre gare. Mister Di Nola deve fare a meno di Esposito nella retroguardia e si affida a Vallefuoco, D’Oriano, Carotenuto e De Caro, a centrocampo parte dal primo Coppola affiancato da La Torre e Greco, tridente con De Simone, Senatore e Farriciello.

La partita

La gara vive di fiammate dall’inizio, al 9’ De Simone ne approfitta di una palla persa a centrocampo, serve sulla destra Farriciello che da posizione defilata la mette lontano dal palo più lontano. Dopo due giri di lancette la rete che rompe l’equilibrio, il santa Maria si fa superare sulla corsia destra, filtrante in mezzo dal dischetto dell’area di rigore Castaldi non ci pensa due volte e sigla il vantaggio locale.

Nemmeno il tempo di esultare che il Santa Maria alza la cresta, Farriciello serve Senatore con una spiazzata nel cuore dell’area di rigore, il 10 ospite riporta il risultato in parità. Al 17’ La Torre da calcio piazzato trova l’accorrente Farriciello che prende bene il tempo ma la traversa dice no agli ospiti.

Al 23’ la schiena dei sammaritani trema, Borrelli si deve distendere per evitare guai. Il Santa Maria manda i segnali giusti e ci prova, Carotenuto apre il compasso per Farriciello che salta ancora ma non centra il bersaglio grosso.

La rete è nell’area e si materializza a quattro dal termine della prima frazione, Senatore dalla corsia mancina prova la preghiera in area, Greco fa a sportellate con il numero uno locale ed ha la meglio, vantaggio ospite. Il gol di Greco porta il vantaggio ma accende gli animi sul sintetico di Apice, i locali protestano per un presunto fallo dell’avanti ospite. La prima frazione va avanti ad oltranza, l’ultimo gettone è ancora di marca blu, de Simone spreca.

Il secondo tempo

Dall’intervallo rientra una sola squadra, l’Apice mette in seria difficoltà il Santa Maria la Carità sin da subito, al 50’ cross dalla destra, tiro di controbalzo, Borrelli si deve superare. Dopo un minuto sono ancora i locali a creare, il colpo di testa finisce di poco lontano.

Di Nola deve correre ai ripari e si affida a Cascone per D’Oriano F. per provare a riassettare il reparto difensivo in seria difficoltà fino a questo momento. E’ il 58’ e Senatore fa il vuoto, viene fermato sul più bello dal difensore locale ma riesce a mettere la sfera al centro, da dietro arriva Greco che da un passo non trova la zampata vincente. Al 61’ Ammaturo prende il posto di Coppola, alla mezz’ora minuti di apprensione in campo Vallefuoco viene soccorso dai sanitari ma riesce a restare in campo. Al 74’ la traversa grazia il Santa Maria la Carità su un traversone dalla sinistra.

Il Santa Maria la Carità non riesce a prendere fiato, i padroni di casa provano l’assalto, all’83’ palla a scavalcare la difesa il 20 locale supera Borrelli e trova il pareggio. Maravolo è l’ultima carta dal mazzo di Di Nola che non produce gli effetti sperati, ad un minuto dal triplice fischio il numero 11 locale dal limite dell’area prova il tiro a giro ma la palla si spegne sul fondo, dopo 7’ di recupero la gara termina .