Sant’Antonio Abate: “Spazi civici di comunità”, domani alle 16 la presentazione del progetto

La conferenza stampa si terrà presso il Centro Parrocchiale “Santa Maria Rosa Nova” in via Borsellino

“Spazi civici di comunità” aperti ai giovani abatesi per favorire le attività sportive, l’aggregazione e costruire un futuro migliore. Domani, lunedì 23 ottobre alle ore 16, a Sant’Antonio Abate, presso il Centro Parrocchiale Santa Maria Rosa Nova (via Paolo Borsellino, 4) sarà presentato il progetto “Spazi civici di comunità” finanziato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale tramite “Sport e Salute” del Ministero dell’Economia, nell’ambito dell’Anno europeo dei giovani.

Alla presentazione saranno presenti: don Salvatore Branca, presidente del Centro “Santa Maria Rosa Nova”; Francesca Merenda, coordinatrice regionale di “Salute e Sport”; Antonio Afeltra, responsabile del progetto “Spazi civici di comunità”; e Ilaria Abagnale, sindaca di Sant’Antonio Abate.

Nel corso della conferenza stampa saranno presentate le quattro iniziative promosse nell’ambito del progetto “Spazi civici di comunità”. Pala-Officina: dal cortile al Palasport; Scuola integrale: dall’apatia cognitiva alla inclusione culturale; Teatro-Fabbrica: dalla paura al protagonismo; Torneo sociale: dall’individuo al bene comune.