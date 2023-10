Le Tigers della “Vesuvio Oplonti Volley” si impongono con un netto 0-3 sul campo della Greenergy di Castellaneta

Nuovo ruggito delle Tigers della “Vesuvio Oplonti Volley” che si impongono con un netto 0-3 sul campo della Greenergy di Castellaneta. Le atlete di coach Ciro Alminni fanno bottino pieno offrendo un’ottima prestazione, che è valsa la terza vittoria consecutiva nelle prime tre gare di Campionato del girone I della serie B2 di volley.

I parziali sono stati 20-25, 19-25 e 15-25 in una gara stradominata in terra pugliese. Nulla hanno potuto le tarantine della Greenergy che hanno provato a tenere testa alle proprie avversarie. Troppo forti, però, le atlete di Torre Annunziata, capaci di imporre il loro gioco sin dalle prime battute dell’incontro. Un match affrontato con grande concentrazione e spirito di sacrificio.

Mister Alminni nel pre-gara aveva avvertito le sue di tenere alta la guardia di fronte a una compagine che, seppur reduce da due sconfitte consecutive, sino alla gara di stasera non aveva ancora mostrato il suo vero valore. Impressioni condivise anche dall’assistent coach scoutman, Mariano Pirro, che ha esternato le sue considerazioni nel post-gara.

“Oggi – ha affermato Pirro – in termini percentuali siamo andati molto bene. Infatti, abbiamo ricevuto bene e contrattaccato discretamente. Sicuramente abbiamo qualche margine di miglioramento da ottenere in contrattacco ma lavoreremo in settimana su questo aspetto. Abbiamo preparato bene questa trasferta, nonostante l’innesto di una loro giocatrice importante. Abbiamo gestito bene queste variazioni nel corso della gara e bisogna fare i complimenti alle ragazze che hanno saputo affrontare l’incontro con grande impegno”.

“Dobbiamo sempre cercare di lavorare sui nostri errori e sui nostri punti deboli – ha detto l’attaccante Nunzia Campolo a fine gara – quindi settimana per settimana cerchiamo di migliorarci studiando bene le avversarie e ad adeguarci ad eventuali variazioni. Stiamo crescendo anche se bisogna ancora lavorare tanto per raggiungere livelli superiori. Siamo contente se i nostri tifosi ci verranno a seguire sempre più numerosi”.

Un appello che Campolo ha rivolto a tutta Torre Annunziata e agli appassionati di volley, invitandoli a seguire il prossimo incontro in casa (valido per la quarta di campionato), sabato prossimo 28 Ottobre, alle ore 17.30 al plesso Isonzo, Palestra I.C. Parini-Rovigliano di Torre Annunziata contro la Intec Servicesg Volley di Benevento.