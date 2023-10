Un PalaJacazzi sold out spinge la Wow Green House Aversa alla seconda vittoria di fila in campionato

Un entusiasmo simile non si vedeva da anni: unspinge laalla seconda vittoria di fila in campionato. Una gara spettacolare dei normanni di coach Passaro : Santa Croce fa l’impossibile ma nulla può contro una squadra, quella di casa, che ha avuto dal primo minuto il sostegno di. Niente sogni, testa bassa e pedalare. Ma stasera un’intera Regione gioisce.

PRIMO SET

Aversa va subito avanti di 3 (8-5) ma deve subito subire Santa Croce che impatta a 10. La Wow Green House conquista ancora tre punti di vantaggio (14-11) ma gli ospiti toscani non ne vogliono sapere e prima pareggiano a 14 e poi vanno avanti con Lawrence (15-16) costringendo coach Passaro a fermare il gioco per tre secondi. Rossini inizia a difendere l’impossibile, Canuto e Lyutskanov completano l’opera (19-17). Argenta diventa una spina nel fianco della difesa toscana: 24-23. L’ultimo punto è un thrilling: c’è invasione a rete ma non si può festeggiare. E’ videocheck, ma il secondo arbitro fa esplodere di gioia i 1000 presenti al PalaJacazzi. E’ 25-23.

SECONDO SET

Aversa riesce a conquistare subito un buon vantaggio, Santa Croce sbaglia qualcosina di troppo e si ritrova sotto di 3 punti (15-12 per la Wow Green House). La Kemas Lamipel non riesce a fermare Bruno Canuto, lo schiacciatore brasiliano fa male da ogni posizione (18-14). Time-out per i toscani, che rientrano in partita dopo il ritorno in campo (18-16). Time-out di Passaro quando il tabellone dice 20-19. Quando si rientra in campo 2 punti di fila di Aversa, è 22-19. Argenta regala 3 set point (24-21). Chiude Presta (25-22).

TERZO SET

Primo momento di difficoltà per la Wow Green House sul 6-8. Ma il pareggio è dietro l’angolo: muro di Argenta e 10-10. Ancora l’opposto normanno che ferma l’attacco avversario ed è 17-15. Time-out per la Kemas Lamipel Santa Croce. Lyutskanov stampa il punto numero 20 e Aversa ha tre punti di vantaggio sugli avversari. Il set prende la direzione di Aversa: finisce 25-21. Può partire la festa.