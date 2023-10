Scandalo scommesse, la proposta del consigliere comunale Salvatore Flocco: “Portiamo nelle scuole di Napoli modelli positivi”

“Sarebbe opportuno promuovere iniziative presso le scuole ricadenti sul territorio della città di Napoli come per esempio una giornata di sensibilizzazione sulla corruzione nel calcio"

“Portiamo nelle scuole di Napoli modelli positivi contro la corruzione nel calcio, ospitando campioni come Fabio Pisacane che si è distinto sul campo, raggiungendo ottimi traguardi tra fatiche, sudore e sacrificio”. È questa la proposta del consigliere comunale Salvatore Flocco, in risposta alla decisione della Figc Federazione Italiana Giuoco Calcio di acconsentire ai patteggiamenti dei calciatori Fagioli e Toniali, a condizione che i due vadano nelle scuole per spiegare ai ragazzi il problema della ludopatia.

Scandalo scommesse, la proposta del consigliere comunale Salvatore Flocco

Il calcio è uno sport popolare in Italia, ma è anche stato afflitto da scandali di corruzione negli ultimi anni. Per promuovere l’integrità nel calcio italiano, è importante educare i giovani sull’importanza di un gioco pulito. “Sarebbe opportuno promuovere iniziative presso le scuole ricadenti sul territorio della città di Napoli come per esempio una giornata di sensibilizzazione sulla corruzione nel calcio. La giornata potrebbe includere l’organizzazione di dibattiti, proiezioni di film e altre attività”.

Proprio nelle ultime settimane è scoppiato nel calcio, per l’ennesima volta, uno scandalo legato alle scommesse clandestine. Giocatori anche nel giro della nazionale puntavano ingenti somme, tra l’altro su piattaforme illegali, su eventi calcistici violando, pertanto, la Legge 401 in vigore dal 13 dicembre 1989, “Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive”.

“Portiamo nelle scuole di Napoli modelli positivi”

“Simile violazione dovrebbe comportare una pesante sanzione ma sembra che la Figc -Federazione Italiana Giuoco Calcio – sia orientata ad acconsentire ai patteggiamenti dei giocatori coinvolti, proprio nell’ottica di una notevole riduzione della squalifica, a mio avviso errata, a condizione che gli stessi poi vadano nelle scuole per spiegare ai ragazzi il problema delle scommesse.

Io credo che, semmai, detti giocatori, tra l’altro pentiti solo dopo essere stati scoperti, devono essere curati, presso strutture dedicate, per il loro problema di ludopatia, mentre sarebbe opportuno, utilizzare, per promuovere campagne di sensibilizzazione contro la corruzione nel calcio, presso le scuole ricadenti sul territorio della città di Napoli, persone che durante la loro carriera si sono distinti nella lotta per un calcio pulito.

Per tale iniziativa, proporrei un nostro concittadino, Fabio Pisacane ex calciatore ora allenatore della primavera della società calcio Cagliari, che si è sempre distinto per la sua correttezza in campo e fuori e pertanto ritenuto più idoneo. Ricordo bene le sue lacrime dopo la partita di debutto in Lega Serie A, a 30 anni traguardo raggiunto tra mille fatiche e con tanto sudore e sacrificio.”