Sorrento, si oppone al controllo: i carabinieri arrestano un 30enne. Era in possesso di marijuana, hashish, cocaina e anfetamine

Gli eventi si sono svolti a via Rivolo, nel quartiere di Sant'Antonio mentre i carabinieri stavano conducendo un controllo di routine

Nel cuore della notte a Sorrento, un’operazione da parte dei carabinieri della locale stazione ha portato all’arresto di un uomo di 30 anni, Marco Clinco, residente a Piano di Sorrento, già noto alle forze dell’ordine.

Sorrento, si oppone al controllo: i carabinieri arrestano un 30enne

Gli eventi si sono svolti a via Rivolo, nel quartiere di Sant’Antonio. Mentre i carabinieri stavano conducendo un controllo di routine, hanno notato una Bmw parcheggiata con due persone sedute all’interno. Uno dei due individui, successivamente identificato come Marco Clinco, stava fumando qualcosa che sembrava essere uno spinello.

Il controllo è iniziato in modo pacifico, ma ben presto Clinco è diventato insofferente e ha mostrato una forte opposizione alla perquisizione. In un momento di tensione, uno dei militari ha riportato un infortunio alla mano, e quindi è stata richiesta l’assistenza di un’altra pattuglia per gestire la situazione. Clinco è stato poi arrestato.

Era in possesso di marijuana, hashish, cocaina e anfetamine

Le indagini hanno rivelato che Clinco era in possesso di diverse dosi di sostanze stupefacenti, tra cui marijuana, hashish, cocaina e anfetamine. Inoltre, è stato rinvenuto e sequestrato un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga.

Marco Clinco ora è in attesa del suo giudizio. Dovrà rispondere delle accuse di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio, nonché di resistenza e lesioni a un pubblico ufficiale. Nel frattempo, il militare ferito ha ricevuto una prognosi di 10 giorni e un referto medico che descrive il trauma come un “trauma contusivo del gomito sinistro e della mano destra“.