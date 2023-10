Scossa di terremoto in Irpinia, epicentro tra i Comuni di Volturara e Serino: la terra ha tremato poco dopo le 21 di ieri

Nella serata di ieri in Irpinia è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 2.6. Sebbene la magnitudo del sisma possa sembrare piuttosto modesta, ha destato apprensione tra gli abitanti dell’area.

Scossa di terremoto in Irpinia, epicentro tra i Comuni di Volturara e Serino

L’evento sismico è stato accuratamente monitorato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) e ha colpito l’area compresa tra i Comuni di Volturara e Serino, in provincia di Avellino. La scossa è stata chiaramente avvertita nella città di Avellino, che si trova nelle vicinanze dell’epicentro.

Il terremoto ha scosso la terra alle 21:04, portando una breve ma intensa ondata di preoccupazione tra la popolazione locale. In particolare, i residenti del comune di Serino hanno riferito di aver sentito anche un boato, il che ha contribuito ad aumentare il livello di allarme.

La terra ha tremato poco dopo le 21 di ieri

Molte persone sono scese in strada, rifugiandosi all’aperto in cerca di sicurezza. La rapidità con cui il sisma è stato avvertito e gestito dimostra l’efficacia delle misure di prevenzione e delle procedure di emergenza nella regione. In particolare, le autorità locali e i servizi di protezione civile hanno contribuito a mantenere la calma tra la popolazione e ad assicurarsi che nessun danno significativo fosse stato causato dall’evento sismico.