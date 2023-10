Il Volley Napoli si impone per 3-0 contro l'ABN V. Academy Agropoli-Paestum

Inaugura al meglio il campionato di Serie C la formazione di coach Veronica Masella, che trova i suoi primi tre punti in avvio di stagione: al PalaTorricelli di Pianura, infatti, il Volley Napoli si è imposto per 3-0 contro la compagine di ABN V. Academy Agropoli-Paestum. Un’ottima prova delle azzurre, che hanno messo già in mostra un’importante solidità di squadra.

L’analisi dell’allenatrice

«Sono abituata a guardare il bicchiere mezzo pieno. Bisogna lavorare sempre, perché solo lavorando arrivano i risultati. Dall’altro lato avevamo una squadra che punta a posizioni alte, quindi ovviamente la temevo perché avevano delle interpreti importanti, che hanno anche calcato i campi di Serie B. Era una partita difficile, ma sono contenta perché ho trovato la squadra pronta: anche chi è entrato dalla panchina ha risolto la situazione, abbiamo fatto esordire la nostra Under. Di negativo quindi questa sera non voglio vedere nulla».

Le parole di Vanessa Coppola

Da segnalare l’ottima prestazione della banda Vanessa Coppola, che ha lottato con determinazione lungo il corso di tutta la gara, sia sul piano offensivo che difensivo. «Si può sempre fare meglio, ma essendo la prima partita per me in un contesto nuovo e in una squadra nuova, mi posso ritenere soddisfatta della mia prestazione. – Queste le sue parole nel post partita – Siamo state abbastanza coese e ordinate e abbiamo cercato di rispettare tutto quello che ci era stato detto di fare. Dobbiamo esprimere sempre una forte intesa di squadra: stasera si è vista in campo e ci ha portato al massimo risultato».

I risultati della prima giornata di Serie C

Questi gli altri risultati della prima giornata di Serie C, relativi al Girone B: Todis Pastena Volley – BCC Capaccio Paestum Serino 3-1; I Koala Mignon Chiara Dalba – Penisola Volley 0-3; Partenope Volley – GLS Salerno Guiscards 0-3; ASD Volley Volla – Volley Project Pontecagnano 3-0