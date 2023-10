Boscoreale: incidente mortale sulla Strada Statale 268 del Vesuvio. A perdere la vita Mario Caropreso, dirigente sportivo: squadre con il lutto al braccio

Ancora un incidente stradale mortale sulla Strada Statale 268 “del Vesuvio” in corrispondenza del km 23,600, all’altezza dello svincolo di Boscoreale, dove un’auto, una Hunday I10 blu, si è scontrata contro una betoniera. Una strada killer la 268 del Vesuvio, funestata da troppi tragici episodi, con troppe vite spezzate nel corso degli anni.

Sul posto sono giunte le squadre Anas e le Forze dell’Ordine “per la gestione della viabilità e per consentire il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile” e per consentire il ripristino della circolazione bloccata in direzione Angri.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri della Stazione di Boscoreale e della Compagnia di Torre Annunziata per effettuare tutti i rilievi del caso e avviare le indagini. Stando ad una prima ricostruzione, il guidatore di uno dei veicoli coinvolti, impegnato in fase di sorpasso in direzione Napoli, avrebbe perso il controllo del mezzo.

A perdere la vita è stato l’uomo alla guida dell’auto, un 45enne di San Giovanni a Teduccio, Mario Caropreso, un stimato dirigente sportivo della squadra di calcio Real Casarea di Casalnuovo, nonchè padre di Nicola, giovane talento del calcio dilettantistico che stava avendo una stagione di successo con l’Angri. La notizia della tragedia ha portato l’Angri a portare il lutto al braccio per onorare la memoria di Caropreso. Le giovanili della Juve Stabia, squadra a cui il giovane Nicola è tesserato, hanno anche espresso il loro cordoglio per la famiglia.

Allo svincolo di Boscoreale della 268 sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco che sono stati impegnati ad estrarre la vittima dal veicolo. L’auto è praticamente rimasta schiacciata tra il mezzo pesante e il guardrails, senza lasciare scampo al conducente.

Lievi ferite invece per l’autotrasportatore che guidava il camion coinvolto. Sul posto anche i sanitari del 118.

La Procura di Torre Annunziata ha aperto un’inchiesta e ha disposto il sequestro dei veicoli. La salma resterà a disposizione per l’autopsia.