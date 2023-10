Nella scorsa mattina, gli agenti del Commissariato di Castellammare di Stabia, nell’ambito dei servizi all’uopo predisposti, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di un uomo in Traversa II di Strada Tavernola.

Castellammare di Stabia: scoperte armi, munizioni e droga. Arrestato un 27enne

In quel momento, il soggetto, avvedutosi della loro presenza, ha lanciato dal balcone un sacchetto, prontamente recuperato dai poliziotti, in cui vi era una pistola con matricola abrasa con relativo munizionamento, 28 involucri di cocaina del peso di circa 22 grammi, due involucri di hashish di circa 12 grammi ed un mazzo di chiavi; con una di queste operatori hanno aperto un locale di servizio dell’ascensore condominiale dove hanno rinvenuto una pistola mitragliatrice con relativo munizionamento, altre due pistole, di cui una con matricola abrasa, 121 munizioni di vario calibro, un altro involucro di hashish del peso di circa 43 grammi e diverso materiale per il confezionamento della droga.

Infine, nella camera da letto, gli agenti hanno rinvenuto un sacchetto contenente 19 grammi circa di marijuana, una stecca di hashish di circa 2,50 grammi e una pallina di cocaina di circa 0,5 grammi.

Pertanto, l’indagato, un 27enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per detenzione illegale di arma clandestina, di armi e relativo munizionamento e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.