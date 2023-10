Durante una perquisizione della sua auto i carabinieri hanno trovato 9 dosi di hashish per complessivi 33 grammi di stupefacente

I carabinieri della stazione di Secondigliano hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Carmine Esposito, 32enne del posto e già noto alle forze dell’ordine.

Napoli, Secondigliano: Carabinieri arrestano pusher 32enne

Durante una perquisizione della sua auto i carabinieri hanno trovato 9 dosi di hashish per complessivi 33 grammi di stupefacente. Addosso anche 105 euro in contante ritenuto provento illecito. Esposito è ora ai domiciliari, in attesa di giudizio.