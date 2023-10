Mercoledì 1° novembre museo aperto e chiusura settimanale differita a giovedì 2. Weekend gratuito per la Festa dell’Unità Nazionale e per la prima domenica del mese

Il prossimo mercoledì 1° novembre, in occasione della festa di Ognissanti, il Palazzo Reale di Napoli sarà eccezionalmente aperto al pubblico con i consueti costi e orari di apertura e la chiusura settimanale sarà differita a giovedì 2 novembre.

Sabato 4 novembre, invece, in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, il Palazzo Reale sarà aperto gratuitamente a tutti i visitatori, come proposto per la prima volta quest’anno dal Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano.

L’iniziativa si ripete dopo il successo del debutto Festa della Liberazione (martedì 25 aprile) e della Festa della Repubblica (venerdì 2 giugno). Un’altra opportunità, oltre ai 12 appuntamenti annuali della Domenica al Museo, per visitare gratis i musei e luoghi della cultura che in questo mese cade il 5, creando così un intero week end gratuito.

Palazzo Reale di Napoli, apertura straordinaria nel giorno di Ognissanti e ingresso gratuito sabato 4 e domenica 5 novembre

A Palazzo Reale è ancora in corso la mostra “Paladino. I 104 disegni di Pulcinella”, nella Galleria del Genovese, al termine del percorso dell’Appartamento di Etichetta (Orario 9.00-20.00 con ultimo ingresso ore 19.00).

Il Museo Caruso, in Sala Dorica, sarà aperto dalle ore 9.00 alle ore 14.00 (ultimo ingresso alle ore 13,00). Solo sabato e domenica è necessaria la prenotazione fino ad esaurimento posti per le 5 le fasce orarie di visita con inizio ad ogni ora, dalle 9.00 alle 13.00, direttamente in biglietteria o al link:

https://www.coopculture.it/it/prodotti/biglietto-museo-caruso-giornate-a-ingresso-gratuito/

La Galleria del Tempo, nelle Scuderie Borboniche, con accesso dal Giardino Romantico è visitabile dalle ore 14.30 ‒ 19.00 (ultimo ingresso ore 18.00).

Nelle giornate a ingresso gratuito sono sospese le visite al Giardino Pensile e non è consentito effettuare prenotazioni all’Appartamento di Etichetta.