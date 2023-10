Possibili eventi positivi in vista per Napoli a fine anno

Probabilità di nevicate sul Vesuvio

Nonostante le temperature invernali si prevedano ogni anno meno rigide rispetto al passato, sulle cime più alte della nostra penisola tornerà la neve, tanto attesa da chi ama sciare e non solo. Crescono le probabilità che anche il Vesuvio ritorni ad imbiancarsi entro la fine dell’anno offrendo lo spettacolo che si è presentato agli occhi dei napoletani il 20 gennaio del 2023. Sole e neve, mare e montagna, quiete e movimento, sono stati racchiusi in uno scatto fotografico da un bacolese che è diventato virale sul web. Macchine fotografiche pronte quindi anche quest’anno per immortalare il panorama più suggestivo di sempre.

Apertura nuovi hotel: le grandi catene hanno scelto Napoli

Da Rocco Forte a Marriott, sempre più colossi dell’hotellerie scelgono di investire a Napoli, città variegata in cui assaporare cultura, arte, buon cibo e mare. Entro il prossimo anno in città aprirà in piazza Municipio il W Napoli hotel di Marriott, presente anche in zona Duomo a Milano. Inizieranno i lavori anche sulla riviera di Chiaia, precisamente a Palazzo Caravita di Sirignano che diventerà il nuovo hotel a 5 stelle del gruppo inglese Rocco Forte Hotels. L’apertura dei nuovi hotel contribuirà sia ad ampliare la scelta del soggiorno nella città partenopea sia a creare nuove opportunità di lavoro nel settore alberghiero.

Apertura nuovo centro commerciale

Con molta probabilità entro fine anno saranno ultimati i lavori di bonifica dell’area si cui sorgerà il nuovo centro commerciale di Napoli Est. Le bonifiche riguardano una zona vicina in cui sorgeva un’industria di materie bituminose. Il nuovo parco commerciale sorgerà sul terreno delle ex officine delle Ferrovie dello Stato, tra i quartieri Ponticelli e Poggioreale, precisamente in via Botteghelle. Molto ambizioso il progetto approvato nel 2018 che prevede il recupero di un’area di 237.000 metri quadri in cui sorgeranno anche scuole, parchi verdi e parcheggi.

Capodanno in piazza del Plebiscito

Dopo il grande successo dell’evento di Capodanno 2022 in piazza del Plebiscito, a Napoli, che ha visto una partecipazione di circa 50mila persone, il sindaco Gaetano Manfredi ha proposto l’evento anche per il Capodanno 2024. Come è stato per la precedente edizione, al 99% i festeggiamenti partiranno dal 29 dicembre per concludersi il primo di gennaio. Adottando lo stesso format dello scorso anno il boom di turisti in città è praticamente assicurato.

I premi della lotteria Italia

Non potevamo concludere la carrellata degli eventi positivi senza menzionare la Lotteria Italia e i suoi premi, che il 6 gennaio entreranno nelle tasche dei fortunati vincitori. In Campania la tradizione del gioco è molto sentita e dedicata, quasi come la smorfia o il tifo per il Napoli, di conseguenza in una città grande come Napoli è incrementata la probabilità di vincita (con il decrescere dell’interesse per la tradizionale lotteria) e che nelle ricevitorie si possa registrare un incremento (in controtendenza con i trend degli ultimi anni) di persone in cerca del biglietto vincente. Infatti l’anno scorso la città è stata teatro di un episodio particolare in cui il vincitore non ha riscosso un premio di 500.000 euro vinto presso il Punto di vendita Sisal in via Domenico Morelli.