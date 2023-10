Due napoletani con precedenti di polizia di 23 e 36 anni, sono stati arrestati per detenzione illecita di sostanze stupefacenti

Nella mattinata di ieri, gli agenti del Commissariato Scampia, nell’ambito dei servizi all’uopo predisposti, hanno effettuato un’operazione antidroga in via Annamaria Ortense.

In particolare, i poliziotti hanno esperito un servizio di osservazione nei confronti di due soggetti, di cui uno fermo nei pressi di uno stabile, e l’altro che, a poca distanza, svolgeva funzioni di vedetta.

Scampia: sorpresi a spacciare. Arrestati due napoletani

L’attività esperita dai poliziotti ha avuto positivo riscontro allorquando hanno notato la vedetta che ha indirizzato una persona verso l’uomo fermo nei pressi dello stabile che, in cambio di una banconota, gli ha consegnato qualcosa prelevata da un sacchetto nascosto all’interno delle inferriate.

Gli operatori, prontamente intervenuti, hanno raggiunto e bloccato i due indagati, trovando uno di essi in possesso di 210 euro evidente provento dell’attività delittuosa, ed hanno recuperato il sacchetto al cui interno hanno rinvenuto 12 involucri di eroina del peso di circa 4 grammi.

Pertanto, due napoletani con precedenti di polizia di 23 e 36 anni, sono stati arrestati per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.