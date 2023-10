Piano di Sorrento, manutenzione del costone tufaceo: sopralluogo Comune-Città Metropolitana a Marina di Cassano

Una collaborazione proficua e positiva quella che esiste tra l’Amministrazione Comunale di Piano di Sorrento e la Città Metropolitana di Napoli resa possibile dal ruolo di “collante” ricoperto da Giuseppe Tito, consigliere della Città Metropolitana. Ne è ulteriore dimostrazione il sopralluogo congiunto effettuato in settimana in località Marina di Cassano e che era stato richiesto dal Comune per poter verificare i necessari interventi di manutenzione del costone tufaceo.

Presenti l’Assessore al Demanio e alla Risorsa Mare, Marco D’Esposito, il consigliere della Città Metropolitana di Napoli Giuseppe Tito (delegato a Mare, Coste e Costoni) e i tecnici comunali e della Città Metropolitana.

La richiesta di sopralluogo partita dal Comune è stata raccolta dall’ente provinciale. Gli obiettivi comuni sono tenere alta l’attenzione sulle condizioni dei costoni tufacei del territorio, continuare a lavorare al meglio in sinergia e impegnarsi sempre più concretamente per il ripristino delle condizioni di sicurezza.

Il consigliere metropolitano Tito ha dichiarato: “In qualità di delegato a Mare, Coste e Costoni, mi sono subito attivato con l’obiettivo di raggiungere il risultato dell’esecuzione dei lavori di manutenzione. A seguito della richiesta pervenuta dal Comune di Piano di Sorrento, la Città Metropolitana ed il sottoscritto si sono subito interessati alla problematica. La presenza sul posto e l’immediato intervento rappresentano l’ennesima conferma del fatto che si è attivi sul territorio al meglio e con l’intento di collaborare per risolvere le criticità presenti”.

L’Assessore D’Esposito dichiara: “Ringrazio il consigliere metropolitano Giuseppe Tito per il fondamentale interessamento e supporto che ci vede lavorare fianco a fianco con Città Metropolitana. Con concretezza ed impegno, da parte della nostra Amministrazione non si ferma il percorso che, in raccordo con la Città Metropolitana di Napoli, ci vede sensibili al raggiungimento dell’obiettivo della messa in sicurezza dei nostri costoni”.