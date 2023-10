Vesuvio Oplonti Volley impegnata a Benevento

La “Vesuvio Oplonti Volley” sarà impegnata sabato 28 ottobre contro la Intec Servicesg Volley di Benevento. Il match, valevole per la quarta giornata di campionato del girone I della Serie B2 di volley femminile, si giocherà alle ore 17.30 al plesso Isonzo, Palestra I.C. Parini-Rovigliano di Torre Annunziata.

Marcia di avvicinamento a questo nuovo incontro che le Tigers affrontano con grande concentrazione, forti delle tre vittorie consecutive conquistate nelle prime tre gare del torneo, che al momento valgono il primato in classifica in condominio proprio con la “Intec Service San Giorgio Volley” di Benevento e la “Star Volley Bisceglie”.

Le ragazze di coach Ciro Alminni affrontano, dunque, l’altra compagine che attualmente occupa la prima piazza, senza alcun timore riverenziale. Anzi, lo spirito con il quale le atlete di Torre Annunziata si apprestano a sostenere questo nuovo match è quello del massimo rispetto nei confronti di un team che, come la “Vesuvio Oplonti Volley”, sta esprimendo un livello di gioco che punta a migliorare le prestazioni gara dopo gara.

Le parole del libero Jessica Lanari nella conferenza stampa pre-gara

Al termine dell’intervista, Lanari è stata circondata dall’affetto delle giovanissime atlete che stanno muovendo i primi passi nel volley, appartenenti al gruppo delle giovanili. Domani pomeriggio, le Tigers, oltre al pubblico di Torre Annunziata, potranno contare anche sul supporto di giovani e giovanissimi che si stanno avvicinando sempre più numerosi a questo sport.

“Quello di sabato è un primo scontro diretto. Anche loro, come noi, hanno vinto le prime tre gare e sono a punteggio pieno. Abbiamo fatto una dura settimana di allenamento per prepararci al meglio a questa sfida, che affronteremo con la solita grinta e concentrazione. Quindi incrociamo le dita. Sono contenta di essere rimasta qui a Torre Annunziata merito di una società solida, capace di mettere insieme un gruppo vincente che punta in alto. Questo è uno dei motivi che mi ha spinto a restare nella “Vesuvio Oplonti”, oltre all’amicizia costruita con gran parte delle ragazze di questo splendido team”.