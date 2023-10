Volley Napoli, presentazione della prossima stagione rappresentare Napoli a livello nazionale

Si è tenuta ieri presso la sede della Multicenter School la presentazione della prossima stagione del Volley Napoli, tra gli obiettivi rappresentare Napoli a livello nazionale. Un momento di convivialità vissuto con lo staff, la dirigenza, le atlete e le rispettive famiglie, i tifosi partenopei e gli sponsor. Una festa tinta di azzurro, per presentare le squadre, tra giovanili e Serie C, e fissare gli obiettivi della prossima stagione.

Queste le parole di Maria Schettini, presidente della società

«In questi anni ci siamo consolidati, abbiamo ampliato la base dello staff e dei gruppi giovanili: oggi abbiamo diverse squadre che stanno facendo percorsi di crescita sportiva. Le aspettative per questa stagione sono alte come sempre: il nostro obiettivo è rappresentare Napoli a livello nazionale. Nel futuro ci auguriamo che sempre più persone e aziende si aggiungano al nostro progetto. Il grande sogno di costruire una struttura privata che sia la casa del Volley Napoli».

Dichiarazione di Veronica Masella, allenatrice della prima squadra

«Ieri sera è stato un momento molto bello per noi squadra. Vedere tutti insieme società, sponsor e giovanili, ci ha dato una carica in più per affrontare questo campionato complicato. È stato un tassello per capire veramente che la società è pronta al salto di categoria e noi faremo il possibile per regalare a tutti questo sogno».

La prospettiva del settore giovanile. Le parole di mister Maione

La cura del settore giovanile è affidata a mister Alessandro Maione ed altri elementi chiave dello staff, con cui si sta puntando sull’obiettivo dell’elevare sempre più la qualità delle singole rose e far crescere le atlete.

«La serata di ieri ha dimostrato che il lavoro fatto negli ultimi tre anni sta producendo i suoi frutti, se non ancora in termini di qualità, discorso che abbiamo avviato lo scorso anno, almeno in termini di quantità. Per il primo anno, infatti, il Volley Napoli può vantare oltre, ai campionati delle singole associazioni, campionati federali Under13, Under16, Under18, una Terza Divisione Under18, una Prima Divisione, una Serie D ed anche un Under14 con l’ente promozionale CSI».

«La sensazione è che bisognerà lavorare tanto per arrivare all’obiettivo qualità. Io e Fulvio (De Maria, preparatore fisico n.d.r.) stiamo formando sia sulla parte tecnica che su quella fisica anche i nostri collaboratori per fornire il massimo a partire dallo staff. L’obiettivo non è vincere i campionati, ma far crescere le atlete del settore giovanile per far nascere sempre più squadre pronte ai campionati federali. La novità di questa stagione è la Serie D, un gruppo in cui cercheremo di inserire sempre più atlete del settore giovanile per fargli fare il passo verso la prima squadra».