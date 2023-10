Pallavolo, ad Afragola vince il Ruffano

Dopo un turno di riposo, l’Afragola Volley di mister Mimmo Girardi è tornata in campo contro il Ruffano, senza il proprio capitano Simmaco Tartaglione (operato al ginocchio in seguito all’infortunio subito a Turi), cedendo l’intera posta in palio alla compagine leccese.

Nonostante gli sforzi degli atleti coinvolti, agli afragolesi è mancata la continuità di gioco (fasi di ricezione e difesa pressoché altalenanti) nonché la freddezza sotto rete nei momenti più equilibrati e importanti dei set. Dal canto suo, Ruffano s’è dimostrata una squadra corposa, con una buona correlazione muro-difesa e maggiore concretezza in attacco. Nota di merito alla sportività dei tifosi afragolesi che ha sostenuto la squadra per tutto il match e applaudito i ruffanesi per la meritata vittoria.

Nel prossimo week-end, il team del presidente Natale Petrellese sarà impegnato in trasferta a Marigliano in quello che sarà il primo atto del derby tra le uniche napoletane del campionato di serie B girone H.